Аналітики доволі стримані щодо подальшого зростання цін на картоплю.

В Україні цього тижня зросли закупівельні ціни на картоплю, що відбилося і на цінах у супермаркетах.

За даними Мінфіну, порівняно із кінцем минулого тижня, картопля подорожчала на 0,26%. Попри це, вона є одним із небагатьох продуктів та єдиним овочем, ціна на який знизилась під час війни.

Так, у листопаді минулого року середньозважена ціна на картоплю в Україні становила 11,92 гривні.

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Наразі середньозважена ціна картоплі у супермаркетах становить 9,27 гривні, що на 18 копійок дорожче за середню ціну у жовтні. Ціни у супермаркетах наразі такі: Metro – 8,6 гривні; Auchan – 8,3 гривні; Megamarket – 10,9 гривні.

Водночас виробники цього сегменту повідомляли про те, що зростання цін з початку тижня не спричинило погіршення темпів збуту.

Як повідомляють аналітики проєкту "АПК Інформ: овочі і фрукти", хоча відпускні ціни на картоплю зросли на 20-30%, товар був якісним, а торговельна активність на ринку не слабшала.

"Більшість пропонованої для продажу картоплі впродовж звітного тижня вже не відрізнялась низькими якісними показниками й продавці поступово підвищували відпускні ціни на наявні партії продукції, – зазначають вони. – Навіть після збільшення попередніх цінників на картоплю в розмірі від 20% до 30% торгівельна активність у даному сегменті ринку не слабшала".

Аналітики доволі стримані щодо подальшого зростання цін на картоплю.

"Причин для подальшого зростання цін на картоплю найближчими тижнями немає, якщо тільки виробники масово не будуть стримувати продажів продукції зі сховищ", – зазначають експерти.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, за півроку повномасштабної війни РФ проти Україні вартість борщу зросла на 27%. Зокрема, картопля за цей період у середньому подорожчала на 40%.

Так, у жовтні ціна на картоплю становила 4-7 грн/кг.

Очікується, що в Україні вартість продуктового кошика зросте ще на 7-8% до кінця року.

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