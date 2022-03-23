Незабаром відбудеться висадка овочевої групи, зокрема класичного борщового набору.

Наразі посівна кампанія розпочалася на 2% українських угідь.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі посівна розпочалася на 2% територій, тому що в Україні тільки відійшли нічні морози. Але готовність висока", - зазначив він.

За його словами, вже сіють ранні ярі культури - пшеницю та овес. Також незабаром відбудеться висадка овочевої групи, зокрема класичного борщового набору - це морква, буряк, цибуля, капуста, картопля.

"В Україні близько 30 млн га с/г угідь. Частину з них зараз, на жаль, заміновано. Але ця площа не є критичною з точки зору виконання посівної та гарантій продовольчої безпеки як Україні, так і тим державам, до яких ми експортували свою продукцію", - наголосив Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, за словами експерта, близько 20-25% площ озимини перебувають на непідконтрольній Україні території.

Водночас фермери Миколаївщини та Одещини розпочали посівну кампанію.

Заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні сформовано запаси продовольства на два роки.

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