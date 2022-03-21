Хоч не всі тимчасово захоплені території Миколаївщини вже звільнені, але треба працювати на майбутнє.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині розпочалася посівна кампанія.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я вчора об’їжджав область, де можна, де не можна. Там, де окупант був, ми вже проводимо посівну, трактори в полі, ми працюємо. Там, куди їх погнали, там ще роботи йдуть. Ми твердо крокуємо до посівної", - повідомив Кім.

Він додав, що хоч не всі тимчасово захоплені території Миколаївщини вже звільнені, але вже треба працювати на майбутнє.

"Не всі населені пункти звільнені, ми над цим працюємо, працюють військові… Маємо готуватись до того, щоб працювала область. Бо нам потрібні і гроші, і їжа, ми думаємо про логістику, про експорт, бо область в нас сільськогосподарська і порти в нас закриті через те, що руські блокують Чорне море, тобто у нас є купа проблем, але ми знаємо, що треба працювати і чим раніше ми почнемо, тим краще", - підкреслив Кім.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Миколаївській області через обстріли окупантів сталися три пожежі.

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