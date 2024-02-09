Минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, зазначили у відомстві.

В Україні очікується, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, хоча за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

"Я не очікую кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі будуть меншими, то це буде дуже незначне зменшення", - цитує Reuters міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського.

Він зазначив, що минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, і це може змусити їх збільшити посівні площі ярої пшениці.

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"Збільшення загальної посівної площі однозначно не буде. Я визнаю її скорочення, і відразу виникає питання, що тоді сіяти? У нас тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза", - сказав міністр.

За його словами, фермери намагатимуться збільшити посівні площі сої, але серйозною перешкодою може стати нестача високоякісного насіння. Він також зазначив, що порівняно низькі ціни на насіння соняшнику та обов’язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити його посівні площі.

Сольський розповів, що дефіцит коштів у фермерів через війну та труднощі з експортом змусили їх економити та використовувати насіння пшениці нижчої якості.

Він вказав, що озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю невідома.

"Є одна проблема – мені здається, що насіння у нас стає все гірше і гірше. Мені здається, що фермери економлять на насінні озимої пшениці... і це одна з причин гіршої якості пшениці", - зазначив міністр.

Посіви озимих в Україні - останні новини

За результатами осінньої посівної, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, українські аграрії вдвічі зменшили кількість посівних площ під озимину порівняно з довоєнними показниками.

Як він пояснює, це сталось внаслідок окупації частини українських територій, небезпеки у прифронтових зонах, замінування, а також через посуху на початку посівної кампанії та нестачу коштів у аграріїв.

В результаті, за словами експерта, пшеницею було засіяно близько 3,8 мільйона гектарів. Проте, як він зазначив, це ніяк не позначиться на продовольчій безпеці країни.

Разом з тим в 2023/2024 маркетинговому сезоні посівні площі під озимою пшеницею на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%.

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