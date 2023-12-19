Міністр агрополітики Микола Сольський наголосив, що цьому сприяла погода.

В Україні цьогоріч отримали рекордну врожайність з одного гектару за всю історію, повідомили у профільному міністерстві з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського під час прес-конференції.

"Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі і цілеспрямовані люди. І навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", – підкреслив він.

Міністр зазначив, що незважаючи на важкий воєнний час і складні обставини, більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

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В свою чергу заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору.

Він додав, що наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5-7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробки.

Врожай 2023

В першій половині грудня Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.

Зокрема, валове виробництво зернових культур збільшиться до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн.

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