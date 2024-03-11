Київ також розраховує на продовження дії так званого транспортного безвізу з ЄС, який закінчується наприкінці червня.

Віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна має на меті витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського союзу, коментуючи протести польських фермерів.

"Наша мета – витіснити російську аграрну продукцію з ринку ЄС. І насправді ми це успішно робимо два останні роки", – зазначив він в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.

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"Окремі політики грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", – вказав Кубраков.

Він відмітив, що поляки офіційно імпортують аграрну продукцію з РФ без черг через територію Білорусі. Тоді як транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком.

Міністр також додав, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це "самогубство". "Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", – додав Кубраков.

Крім того, міністр відмітив, що Україна розраховує на продовження дії так званого транспортного безвізу з ЄС, який закінчується наприкінці червня.

"Без продовження угоди нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з Європейським Союзом, а не з окремими країнами", – зазначив Кубраков.

За його словами, хоча інколи мають місце дискусії щодо повернення до дозвільної системи для перевізників, на це не піде ані Україна, ані Європейський Союз.

Ситуація на кордоні Польщі з Україною

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що за лютий 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

6 березня стало відомо, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще потрапляє через Білорусь і країни Балтії.

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