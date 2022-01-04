Законом передбачено збільшення мінімального терміну оренди під багаторічні насадження до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства та садівництва", який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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"Документ має на меті створення належних економічних і правових умов, сприятливих для розвитку виноградарства і садівництва в Україні", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачається низка змін, зокрема розширюється перелік громадян України, які мають право на викуп земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення селянського (фермерського) господарства. А також з 2024-го року громадяни матимуть право на викуп земель за угіддями, які належать до багаторічних насаджень, якщо такі особи не менше трьох років вирощують на зазначених земельних ділянках багаторічні насадження. Разом з тим, законом передбачено збільшення мінімального терміну оренди під багаторічні насадження до 25 років.

Держбюджет та підтримка аграріїв:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

Фінансова державна підтримка фермерів за 2021 рік в цілому склала 4,67 млрд грн.

10 березня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок надання фінансової підтримки для розвитку в Україні виноградарства, садівництва та хмелярства.

17 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про стимулювання розвитку виноградарства і садівництва в Україні".

24 грудня 2021 року в Україні змінили умови кредитування фермерів.