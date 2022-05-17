Польська сторона повинна переглянути вимоги до ветеринарного контролю транзитних вантажів з зерном з України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрік Ковальчик підписали спільну заяву, яка зафіксувала результати переговорів сторін щодо спрощення експорту українських зернових.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у спільній заяві сторони зафіксували, зокрема перегляд польською стороною вимог до ветеринарного контролю транзитних вантажів із зерном з України, а також забезпечення можливості транзиту зернових на прикордонних інспекційних постах Верхрата – Рава Руська, Медика – Шегині, Кросьценко – Смільниця. Разом з тим, згідно з підписаним документом, Польща повинна забезпечити збільшення кількості польських ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах до 19 осіб, а також роботу польських інспекторів в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах.

"Заходи, передбачені заявою, дозволять значно спростити перетин кордону наших вантажів із зерновими та, відповідно, пришвидшить і збільшить обсяги експорту, що є пріоритетом у роботі Мінагрополітики у цей час", - зазначив Сольський.

"На зустрічі окрема увага була приділена вирішенню питання транзиту через Польщу українських товарів тваринного походження категорій, які неавторизовані відповідно вимог ЄС (свинина, яловичина, баранина, низка товарів аквакультури тощо). Компетентні органи мають напрацювати механізм безпечного та ефективного контролю за транзитом таких вантажів, а також отримати погодження Європейської Комісії", - додали в Мінагрополітики.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі і може настати голод у багатьох країнах.

За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу".

Цю продукцію неможливо вивезти через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.