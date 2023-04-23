У Кремлі обіцяють країнам G7 заходи у відповідь.

Екс-президент Росії і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв обурюється через перспективи повної заборони експорту товарів до Росії.

Він стверджує, що Росія готова відповісти на нові експортні обмеження з боку G7 припиненням роботи зернового коридору.

"Ідея ... передбачає і зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують", – написав він у Telegram.

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Позиція G7 щодо "зернового коридору" та експорту до РФ

Раніше повідомлялося, що міністри країн "Великої сімки" (G7) наполягають на продовженні і розширенні угоди з приводу експорту українського зерна Чорним морем.

Відповідно до угоди, продовженої 18 березня на 120 днів, має здійснюватися експорт української агропродукції через порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Однак роботу "зернового коридору" регулярно порушує країна-агресор, блокуючи спільні з Туреччиною перевірки українських кораблів, що західні партнери України називають "харчовим терором".

Одночасно стало відомо, що країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту в Росію.

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