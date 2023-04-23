Йдеться про угоду про експорт українського зерна Чорним морем.

Міністри країн "Великої сімки" (G7) наполягають на продовженні та розширенні угоди щодо експорту українського зерна чорноморською акваторією.

Свої пропозицію міністри сільського господарства країн Організації опублікували в рамках Спільного комюніке, яке вдалося скласти за час дводенної зустрічі в місті Міядзакі (Японія). Про це пише Reuters.

"Ми (міністри країн G7 – ред.) рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи", - заявила "Велика сімка".

Міністри відзначили, що Росія маніпулює питанням експорту зернових, щоб дестабілізувати геополітичну ситуацію в регіоні. У G7 кажуть, що Росія фактично "мілітаризувала" тему продовольства: "Підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства", - заявили там.

Чиновники вказали в комюніке, що готові надати експертну допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури України, які необхідні для відновлення та реконструкції держави.

Росія блокує інспекції суден у Чорному морі

Нагадаємо, що попри домовленість про продовження так званої "зернової угоди" (про відновлення угоди ще на 120 днів стало відомо 18 березня 2023 року), Росія фактично зупинила експорт українського зерна, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова, ворог веде підривну діяльність з 10 квітня. Станом на 17-18 квітня агресор не дозволив провести жодної інспекції у територіальних водах Туреччини. Це викликало занепокоєння у Туреччини, як країни-посередника підписання "зернових угод". Також "харчовий терор" РФ прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.

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