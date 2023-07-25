Поставки українського зерна змогли послабити ціновий тиск.

Вихід Росії із зернової угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10-15%.

Прогноз Міжнародного валютного фонду озвучив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуріншас. "Ми все ще оцінюємо, куди ми приземлимося, але можна припустити, що десь в межах 10-15% зростання цін на зерно - це розумна оцінка", - цитує його Sky News.

За його словами, Чорноморська зернова ініціатива відіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх поставок зерна з України, що послабило ціновий тиск на ринках продовольчих товарів.

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Зернова угода: останні новини

Нагадаємо, минулого літа в Туреччині була укладена угода про дозвіл експорту українського зерна через Чорне море. У липні Москва оголосила про вихід із зернової угоди, оскільки Захід "не виконав їх вимоги".

Експерти вважають, що припинення дії угоди надасть особливий тиск на Північну Африку, Близький Схід і Південну Азію. Ряд країн безуспішно закликав Росію відновити участь в Угоді.

Відразу після виходу з угоди РФ почала наносити удари по портовій інфраструктурі півдня України. Крім того, росіяни фактично оголосили про морську блокаду України.

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