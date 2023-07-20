Загарбники заявили, що "досягли мети удару".

У Росії назвали нічну атаку по Миколаєву та Одесі ударами "відплати".

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що вдарили високоточною зброєю морського і повітряного базування по цехах виробництва і місцях зберігання безекіпажних катерів в районах Одеси та Іллічівська Одеської області.

У Миколаєві вони нібито вдарили по об'єктах паливної інфраструктури і складах боєприпасів української армії. Окупанти заявили, що "досягли мети удару", вразивши всі призначені об'єкти

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Що Росія називає ударами "відплати"

Нагадаємо, що 17 липня на Керченському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких було зруйновано один проліт автодорожньої частини мосту.

Путін пообіцяв "відповідь" на це, заявивши, що Москва нібито не використовує міст у військових цілях. Вже вночі окупанти випустили по Україні шість "Калібрів" і 35 БПЛА, назвавши це "високоточним ударом відплати".

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що на підготовку такої атаки окупантам знадобилося б близько 48 годин, що свідчить про те, що її готували ще до вибухів на мосту.

Вже 19 липня Росія масовано атакувала Україну крилатими ракетами повітряного, наземного і морського базування, а також ударними дронами. В результаті удару була пошкоджена інфраструктура портів Одеси і Чорноморська. У Миколаєві виникла пожежа.

У ніч на 20 липня загарбники знову вдарили по Одесі та Миколаєву, випустивши 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.

У Миколаєві через атаку по цивільній інфраструктурі постраждали 18 осіб, у тому числі 5 дітей. В Одесі постраждала портова інфраструктура, житлові будинки та складські приміщення. Відомо про 8 постраждалих, серед яких 3 рятувальники.

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