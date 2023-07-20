Глава МЗС України визнав, що судна можуть зазнати нападу з боку РФ.

Україна готова відновити експорт зерна, попри російську військово-морську блокаду Чорного моря. Заява прозвучала на тлі ударів Росії по українських портах, звідки відправляють зерно.

"Ми готові піти на будь-який ризик. Я думаю, що наше послання світу просте: Росія нам не потрібна", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю TIME.

Журналісти відзначили, що заява українського дипломата показала готовність Києва викрити блеф Москви на тлі протистояння в Чорному морі, потенційно просуваючи експорт зерна, незважаючи на загрозу нападу Росії на цивільні вантажні судна. Через зростання цін на зерно на світових ринках це також піднімає ставки для міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину і ООН, які виступила посередником в угоді по зерну в 2022 році.

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При цьому Кулеба визнав ризик того, що комерційне судно, що перевозить тисячі тонн зерна, може бути "відправлено на дно російською міною або російською ракетою".

"Це ризик, який ви готові взяти на себе? Це питання, на яке повинні відповісти люди тут, у штаб-квартирі ООН та в Анкарі. Ми не хочемо піддавати чиєсь життя ризику на наш розсуд. Якщо ви запитаєте нас, чи готові ви перевірити це? Але ми повинні взаємодіяти з іншими для мінімізації ризиків", - заявив глава МЗС в Місії України при ООН.

Востаннє, коли Росія вийшла з угоди щодо Чорноморського зерна наприкінці жовтня 2022 року, Україна також оголосила, що продовжить постачання зерна за підтримки Туреччини та ООН. Через кілька днів Росія змінила своє рішення і повернулася до угоди, що дозволило відновити експорт. Цього разу, каже Кулеба, подібне балансування на межі війни може не так легко змінити позицію Росії.

"Одного разу спрацювало. Подивимось, чи це знову спрацює. Я не бачу, щоб це відбувалося", - вказав дипломат.

За його словами, для Росії повернення до угоди, мабуть, мало вигідний. Зрив українського експорту майже напевно викличе подальший стрибок цін на зерно на світовому ринку. Ціни на пшеницю, кукурудзу і сою виросли у відповідь на рішення Москви не продовжувати угоду. Ф'ючерси на пшеницю зросли на 3%, що викликало нові побоювання з приводу нестачі продовольства та інфляції, особливо в тих частинах Африки та Азії, які залежать від поставок українського зерна. Світовий еталон цін на пшеницю виріс в середу на цілих 9%.

"Розриваючи зернову угоду, вони одним пострілом вбивають двох зайців. За всією цією дипломатичною димовою завісою росіяни просто намагаються заробити більше грошей", - підкреслив Кулеба.

Вихід Росії із зернової угоди - головні новини

У понеділок після виходу із зернової угоди Кремль попередив, що вантажні судна стикаються з "певними ризиками" при виході з українських портів в "безпосередній близькості від зони бойових дій". Якщо поставки відновляться без офіційної угоди за участю Росії, "тоді слід враховувати ці ризики", заявив у понеділок журналістам офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

У середу Міноборони Росії заявило, що будь-які судна, що заходять в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники військових вантажів", а країни, відповідальні за ці перевезення, вважатимуться "такими, що беруть участь" у війні на боці України.

У вівторок Міністерство оборони Росії заявило, що остання хвиля ракетних обстрілів двох українських портових міст - Одеси і Миколаєва - була "масовим ударом помсти" у відповідь на вибух, що пошкодив Російський міст в Криму.

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