ООН запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну, оскільки вона намагається врятувати угоду, що дозволяє безпечно експортувати українське зерно.
Як повідомляє Euractiv з посиланням на джерело Reuters, близьке до переговорів, у міру того, як починається підготовча робота, ООН хоче, щоб були проведені паралельні переговори щодо розширення угоди по Чорному морю, яку було узгоджено в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів.
"Генсек висунув сторонам деякі ідеї щодо поліпшення сприяння роботі спільного координаційного центру, а також по роботі над питанням експорту аміаку, який є частиною підписаної угоди. Ці розмови та контакти тривають. Але це все, що я скажу прямо зараз", - сказав представник ООН Стефан Дюжаррік.
"Україна і Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим Генеральним секретарем алгоритмом. При цьому станом на 30 травня Росія не дала своєї згоди, незважаючи на наявність сприятливих позицій в алгоритмі", - йдеться в матеріалі.
Українські офіційні особи заявили, що з середини квітня Росія обмежила роботу по Чорноморській зерновій угоді.
Росія спростувала це і закликала всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний поруч з Чорноморським портом Одеса, який був зупинений після вторгнення Росії в лютому минулого року.
Ситуація з аміаком
20 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Україна може дозволити транзит російського аміаку за однієї умови.
26 травня 2023 року Росія погрожувала вийти з зернової угоди. Агресор вимагає підключити "Россельхозбанк" до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що на їх вимогу перепідключити банк до SWIFT офіційний представник Генсекретаря ООН сказав, що є інші можливості здійснювати банківські транзакції. Також вони обурені відсутністю транзиту аміаку.
"Зі свого боку відзначаємо, що якщо аміак через порт Південний не йде, є інші порти, поки що працюють за нашого сприяння на вивезення українського зерна. Якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу з виконання інших "системних" проблем, що блокують наш сільгоспекспорт, то "Чорноморській ініціативі" також доведеться підшукувати альтернативи", - йдеться в повідомленні відомства агресора.