Генсек висунув сторонам деякі ідеї щодо поліпшення сприяння роботі спільного координаційного центру, а також по роботі над питанням експорту аміаку.

ООН запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну, оскільки вона намагається врятувати угоду, що дозволяє безпечно експортувати українське зерно.

Як повідомляє Euractiv з посиланням на джерело Reuters, близьке до переговорів, у міру того, як починається підготовча робота, ООН хоче, щоб були проведені паралельні переговори щодо розширення угоди по Чорному морю, яку було узгоджено в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів.

"Генсек висунув сторонам деякі ідеї щодо поліпшення сприяння роботі спільного координаційного центру, а також по роботі над питанням експорту аміаку, який є частиною підписаної угоди. Ці розмови та контакти тривають. Але це все, що я скажу прямо зараз", - сказав представник ООН Стефан Дюжаррік.

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"Україна і Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим Генеральним секретарем алгоритмом. При цьому станом на 30 травня Росія не дала своєї згоди, незважаючи на наявність сприятливих позицій в алгоритмі", - йдеться в матеріалі.

Українські офіційні особи заявили, що з середини квітня Росія обмежила роботу по Чорноморській зерновій угоді.

Росія спростувала це і закликала всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний поруч з Чорноморським портом Одеса, який був зупинений після вторгнення Росії в лютому минулого року.

Ситуація з аміаком

20 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Україна може дозволити транзит російського аміаку за однієї умови.

26 травня 2023 року Росія погрожувала вийти з зернової угоди. Агресор вимагає підключити "Россельхозбанк" до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що на їх вимогу перепідключити банк до SWIFT офіційний представник Генсекретаря ООН сказав, що є інші можливості здійснювати банківські транзакції. Також вони обурені відсутністю транзиту аміаку.

"Зі свого боку відзначаємо, що якщо аміак через порт Південний не йде, є інші порти, поки що працюють за нашого сприяння на вивезення українського зерна. Якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу з виконання інших "системних" проблем, що блокують наш сільгоспекспорт, то "Чорноморській ініціативі" також доведеться підшукувати альтернативи", - йдеться в повідомленні відомства агресора.

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