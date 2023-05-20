За даними ЗМІ, Київ дозволить транзит російського аміаку тільки за умови розширення зернової угоди.

Україна може дозволити транзит російського аміаку при розширенні зернової угоди. Про це з посиланням на джерело в українському уряді повідомляє Reuters.

За даними агентства, Київ розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, що нещодавно відновлена зернова угода буде розширена за рахунок включення більшої кількості українських портів і більш широкого спектру товарів.

Як повідомляється, Росія домагається відновлення поставок аміаку по трубопроводу з російського Тольяті в чорноморський порт Південний під Одесою, який розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

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Раніше РФ експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік - 20% світових морських перевезень - до того, як в лютому минулого року вторглася в нашу країну.

Джерело не уточнило агентству, які додаткові товари хоче включити Україна.

Зернова угода - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зернову угоду, завдяки якій Україна може експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, продовжили ще на два місяці - до 18 липня.

Відзначимо, що Росія погрожувала вийти з угоди, якщо до 18 травня не виконають її вимоги. Однак висунутий моквою ультиматум проігнорували. Серед іншого, Країна-терорист хоче, щоб розморозили активи російських компаній за кордоном і відновили в РФ поставки запчастин до сільгосптехніки.

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