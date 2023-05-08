Експорт української агропродукції "зерновим коридором" у квітні не склав і 3 млн тонн.

Росія вкотре заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту в межах "зернової ініціативи", повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур Спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід. Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені", – йдеться в повідомленні.

В міністерстві проінформували, що експорт української агропродукції "зерновим коридором" у квітні не склав і 3 млн тонн.

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У відомстві наголосили, що Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на чинну "ініціативу". І очікує на позицію партнерів, ООН та Туреччини.

Зерновий коридор - що треба знати

18 березня укладена за участі ООН і Туреччини "зернова угода", яка розблокувала експорт української агропродукції Чорним морем в умовах війни, була пролонгована ще на 120 днів. Та вже за декілька днів Росія почала систематично перешкоджати її роботі, блокуючи інспекції кораблів у Чорному морі.

25 квітня Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь і заявила про те, що може не подовжити "зернову угоду".

Туреччина заявила, що у випадку, якщо Україна і Росія не досягнуть домовленостей щодо "зернової угоди", "зерновий коридор" може припинити своє існування.

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