В українські порти прибувають майже вдвічі менше суден.

Сповільнення темпів експорту українського збіжжя спричинені завершенням терміну зернової угоди. Як повідомляє Reuters, покупці побоюються, що кораблі будуть заблоковані, якщо все-таки невдовзі не вдасться продовжити зернову угоду.

Україна за сприятливих умов угоди мала можливість проводити експорт близько 29,5 млн тонн с/г продукції. Найбільша частка серед цієї кількості припадає на кукурудзу – 14,9 млн тонн, на другому місці іде пшениця – 8,1 млн тонн.

"Однак кількість суден, які приходять, аби забрати вантажі, скоротилася цього тижня до двох суден на день із трьох-чотирьох суден у середньому протягом останніх трьох тижнів", - зазначає ЗМІ.

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Reuters відзначає, що датська судноплавна група NORDEN є однією з тих, хто відмовився відправляти кораблі за зерном до України через побоювання, що вони там застрягнуть.

"На даний момент ми не беремо участі в цій торгівлі... Це ризикована сфера — дуже важко передбачити, що станеться", — сказав генеральний директор NORDEN Ян Ріндбо.

Також видання нагадує, що Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня. Поки про продовження офіційно повідомлено не було. Як зазначили в прес-службі генерального секретаря ООН, переговори про продовження зернової ініціативи повинні відбутися наступного тижня у Стамбулі.

Для відправки зерна потрібно щонайменше 9 днів, що включає в себе необхідні перевірки.

"Аналіз платформи морських і товарних даних Shipfix показав, що кількість вантажних замовлень – глобальних запитів на доступні судна для перевезення зерна з України – впала до 355 у квітні з 489 замовлень, надісланих на ринок у березні", - зазначає Reuters.

На даний момент на ринку 107 форвардних замовлень на зерно для суден, з них 94 на травень і лише кілька замовлень на наступні місяці, повідомляє Shipfix.

"Зернова угода": що відомо з актуального

Наприкінці квітня росіяни висунули чергове звинувачення на адресу України. Москва запевняє, що Київ використовує гуманітарні коридори для атаки портів в окупованому Криму.

Нещодавно міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що 5 травня будуть проведені переговори між Україною, Росією та Туреччиною про продовження зернового коридору.

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