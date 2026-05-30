'Червона загроза' знищує європейський автопром. Домінуванню легендарних автобрендів настав кінець

​​​​​​​На тлі стрімкого розвитку сектору китайських електрокарів в Європі знову заговорили про падіння доходів провідних автовиробників. УНІАН розбирався, чи зможуть автівки з Китаю знищити західний автопром.

У травні стало відомо, що річний прибуток британської компанії Jaguar Land Rover (JLR) обвалився більш ніж на 99%. В цьому звинувачують масштабну кібератаку, яка на кілька тижнів фактично зупинила роботу її підприємств.

У вересні 2025-го Jaguar Land Rover стала мішенню масштабної кібератаки, яка фактично паралізувала операційну діяльність компанії та спричинила серйозні перебої в автомобільних ланцюгах постачання.

За підсумками фінансового року Jaguar Land Rover отримала лише 14 млн фунтів стерлінгів (18,5 млн доларів) прибутку до оподаткування та без урахування надзвичайних витрат. Це на 2,5 млрд фунтів (3,3 млрд доларів) менше, ніж роком раніше.

Водночас експерти визнають – проблема у західних автобрендів набагато глибша, ніж здається на перший погляд. І вона не обмежується кібератаками.

Страждають усі: ситуація ускладняється

Насправді популярний виробник, який забезпечує роботою близько 33 тисяч людей у Великій Британії, зіткнувся одразу з кількома серйозними викликами.

Йдеться, зокрема, про торговельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, що спричинили нестабільність на ринку США, який є для компанії ключовим, та знизили попит на її автомобілі преміумкласу.

Все це відбувається на тлі посилення конкуренції з Китаєм, де дедалі більше автовиробників виводять на ринок нові моделі авто.

Страждає не лише JLR. Показовою є ситуація, яка складалася із концерном Volkswagen – одним із найбільших у Євросоюзі, до складу якого входять такі відомі бренди як Škoda, Audi та Porsche.

Як у березні повідомив BILD, прибуток Volkswagen за підсумками 2025 року знизився майже вдвічі. Операційний прибуток Volkswagen скоротився до 8,9 млрд євро, а чистий прибуток знизився на 44% - до 6,9 млрд євро (проти 12,4 млрд євро роком раніше).

Ситуація для Volkswagen не є критичною – принаймні, поки що.

Виручка концерну майже не змінилася та становила 322 млрд євро, що свідчить про збереження обсягів продажів (але зниження прибутковості). За підсумками року концерн поставив близько 8,98 млн автомобілів – на 0,5% менше, ніж роком раніше.

Таким чином, у випадку із Volkswagen можна казати не стільки про екзистенційну кризу, скільки про стагнацію (яка, втім, не віщує нічого доброго).

З проблемами стикаються й інші німецькі виробники. Так, у першому кварталі 2026 року компанія BMW повідомила про скорочення прибутків і виторгу. Чистий прибуток BMW скоротився на 23,1% і становив 1,672 млрд євро. BMW прогнозує, що 2026 рік залишатиметься перехідним через подальше оновлення модельної лінійки та нестабільну ситуацію на світових ринках.

Ще раніше про труднощі повідомив Mercedes-Benz. Як заявлялося у лютому, прибуток компанії у 2025 році впав на 57%.

"Mercedes у I кварталі 2026 мав падіння глобальних продажів на 6%, в Китаї – на 27%; BMW повідомляв про падіння квартального прибутку приблизно на 25% через Китай і тиск мит", – говорить УНІАН голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Навала кризових явищ стала системою для європейських виробників. Побачити європейські бренди у списку найпопулярніших у світі стає дедалі важче – їх витісняють японські, китайські та корейські конкуренти.

Найбільш впевнено серед старих європейських брендів тримається Volkswagen – зокрема за рахунок того, що ці машини активно купує середній клас у самих країнах ЕС. Водночас навіть він поступово здає позиції.

Десятка найпопулярніших автобрендів у світі (станом на початок року, за даними Focus2Move):

1. Toyota (-3% у річному вимірі);

2. Volkswagen (-8.4%);

3. Hyundai (+2.1%);

4. Ford (-7.5%);

5. Honda (-5%);

6. Kia (-0.8%);

7. Nissan (-12.7%);

8. Chevrolet (-8.7%);

9. Maruti Suzuki (+0.5%);

10. BMW (+0.5%).

Як бачимо, із труднощами стикаються не лише європейці. Від початку 2026 року Ford також демонструє не надто впевнені результати на ринку.

Японська компанія Toyota нещодавно повідомила, що у квітні глобальні продажі автомобілів скоротилися вже третій місяць поспіль. Основними причинами стали суттєве падіння попиту на ринку Китаю та в країнах Близького Сходу.

Китай наступає, або Європа перед новою реальністю

Кризові явища у європейському автобудуванні визнають незалежні фахівці.

"Падіння доходів та прибутку європейських автовиробників у минулому фінансовому році було викликане комплексною кризою", – говорить агенції УНІАН виконавчий директор асоціації "Укравтопром" Георгій Овсянников.

Головними факторами кризи, за словами фахівця, стали:

• Експансія Китаю, яка спричинила цінові війни і, як наслідок, призвела до зменшення операційної маржинальності автовиробників;

• Сповільнення розвитку ринку електромобілів через скасування субсидій на покупку електрокарів, що призвело до простою та низького завантаження заводів;

• Мита США та обмеження імпорту європейських авто з великим об'ємом двигуна у Китай, що суттєво вдарило по експорту на найбільші ринки світу;

• Висока інфляція в Європі, яка тисне на рентабельність виробництва недорогих масових моделей та на купівельну спроможність європейських споживачів.

Серед цих факторів найбільш довгостроковим виглядає саме "червона загроза". Спочатку йшлося про послаблення позицій європейців на китайському ринку, однак згодом бренди з Китаю почали поступово захоплювати сам Захід.

"Падіння доходів європейських автовиробників пов’язано з експансією Китаю – саме в електричному форматі, – погоджується засновник сервісу з автопідбору Motor Scout Євген Білецький. – Європейські виробники запізнилися з електричними автомобілями і віддали ринок китайцям. Вони тільки зараз представляють свої електричні лінійки, які давно мають китайські виробники. Водночас нішу плагін-гібридів займає Toyota".

Дійсно, особливо вражаюче виглядає експансія електрокарів. Продажі китайських електромобілів у Європі за рік подвоїлися, а їхня частка на ринку сягнула рекордних 15%.

У квітні продажі повністю електричних автомобілів китайських брендів, зокрема BYD Co. та Chery Automobile Co., у ЄС склали 38 281 авто, що більш ніж удвічі перевищує показники минулого року.

Китайські авто приваблюють європейців доступнішою ціною та часто конкурентнішими технологіями. Деякі компанії - наприклад, BYD Co. - будують власні заводи в ЄС, тоді як інші шукають партнерів або розглядають можливість придбання недозавантажених підприємств європейських автовиробників.

"За січень-квітень 2026 реєстрації нових авто в ЄС зросли на 4,2%. Але змінюється структура ринку: BEV вже мають частку 19,7%, гібриди – 38,2%, а бензин+дизель впали до 30,2% проти 38,1% роком раніше. Тобто криза європейських виробників – не через те, що люди перестали купувати авто. Проблема в тому, що ринок росте не зовсім у їхню користь. Китайські бренди швидше зорієнтувалися в електрифікації, ціні та комплектаціях", – говорить УНІАН Станіслав Бучацький.

Доволі цікаві тенденції спостерігаються у самому Китаї.

За даними Китайської асоціації автомобільних дилерів, у квітні роздрібні продажі легкових автомобілів із бензиновими двигунами склали 534 тисячі одиниць. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 32,7% нижче показника попереднього місяця.

Серед десяти найпопулярніших моделей у квітні лише одна мала бензиновий двигун, тоді як решта були автомобілями на нових джерелах енергії.

Чи матиме це вплив на європейський ринок? Можливо, адже старі бренди уповільнюють темпи електрифікації, тоді як Китай, навпаки, збільшує їх.

"Зараз дуже складно прогнозувати прибутковість європейських автоконцернів на цей рік через значну невизначеність щодо вирішення торговельних суперечок між США та ЄС і наслідків війни в Ірані, яка впливає на вартість енергоносіїв та логістику поставок комплектуючих і сировини для автопрому", – говорить УНІАН Георгій Овсянников.

Експерт вважає, що реструктуризація європейського автопрому, що характеризується поверненням довгострокових інвестицій у технології двигунів внутрішнього згоряння, впливає на доходи автоконцернів.

На його думку, у короткостроковій перспективі вони понесуть великі збитки через витрати на реорганізацію, але в середньостроковій можуть стабілізувати ситуацію за рахунок гібридів і розвитку ДВЗ.

Перегляд стратегій: що можуть зробити європейці

Незалежно від прогнозів, можна констатувати – домінуванню європейських (і загалом, західних) автобрендів настав кінець. Сьогодні автомобільна галузь ЄС переходить у фазу "оптимізації і економії". Водночас жорстка конкуренція у Піднебесній штовхає китайських виробників вперед.

"У квітні 2026 BYD продав у Європі 27 008 авто, +114,5% рік до року. Це не означає, що BYD вже "забрав ринок". При загальному ринку Європи у розмірі приблизно 1,15 млн авто, за місяць це близько 2,3%, але ситуація – вже явний тренд", – говорить УНІАН Станіслав Бучацький.

Іншими словами, китайці ще не домінують, але вони швидко нарощують присутність у Європі саме в тих сегментах, які будуть визначати майбутній ринок – це EV, PHEV, гібриди та кросовери.

У Європі помічають кризу, яка поглиблюється.

Відомі бренди, включно з люксовими, масово повертаються до виробництва гібридів (HEV та PHEV), а також розробляють більш доступні електромобілі.

Наприклад, минулого року бренд Dacia, що входить до складу Groupe Renault, презентував концепт компактного електромобіля Hipster, який може скласти конкуренцію доступним китайським електричним моделям.

Передбачається, що серійний автомобіль коштуватиме на ринку менше 15 000 євро, що можна порівняти з ціною бюджетного китайського електрокара, який має середні характеристики.

Нещодавно компанія Stellantis оголосила про "революційний" проєкт компактного та доступного електромобіля E-Car.

Ультракомпактний електромобіль розробляють спеціально для європейського ринку й розглядають як пряму відповідь на дешеві китайські електрокари. Експерти очікують, що його ціну можна буде порівняти з ціною новинки від Renault.

Китайська експансія та її наслідки для українського ринку

Активне просування китайської "електрики" у світі неодмінно позначиться і на ринку нових авто в Україні. Насправді, це вже відбувається.

За підсумками минулого року лідером ринку нових легковиків несподівано став китайський BYD з показником у понад 10 тисяч реалізованих машин. Ефективність китайської стратегії вражає, адже наведені показники уп'ятеро перевищують цифри 2024 року.

ТОП-10 марок українського ринку у 2025 році (за даними асоціації "УкрАвтопром"):

1. BYD – 10 352 од. (+401%);

2. Toyota – 10 181 од. (-5%);

3. Volkswagen – 7380 од. (+51%);

4. Renault – 6281 од. (-14%);

5. Škoda Auto – 6153 од. (+22%);

6. BMW – 3757 од. (-22%);

7. Hyundai Motor Company – 3633 од. (+39%);

8. Zeekr – 2984 од. (+264%);

9. Audi – 2864 од. (+42%);

10. Honda – 2655 од. (+31%).

Цього року ситуація дещо відрізняється. Продажі BYD та інших електромобілів в Україні впали через скасування з 1 січня 2026 року податкових пільг на імпорт електричних авто.

За даними Інституту досліджень авторинку, у квітні цього року найпопулярнішою маркою в Україні виявилася японська Toyota. BYD суттєво поступився лідеру (400 нових машин проти 700), однак випередив багато європейських брендів, зокрема, Citroën та Volkswagen.

Найбільш показовою є ситуація на ринку електричних авто, історія якого, як влучно зазначають фахівці, пишеться китайськими ієрогліфами.

До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів квітня в Україні потрапили майже виключно китайські моделі:

1. BYD Leopard 3 – 96 авто;

2. BYD Sea Lion 06 – 73 авто;

3. MG 4 EV – 38 авто;

4. Volkswagen ID.UNYX – 36 авто;

5. Zeekr 001 – 33 авто.

"Європейським виробникам, які лише зараз будуть постачати нові моделі електромобілів в Україну, наприклад Porsche та BMW, доведеться конкурувати з безліччю "битків" з Америки та Європи, а також нових "сірих" китайських електричок, які вже заполонили Україну. Це сталося через те, що в країні були пільги для електромобілів", – говорить УНІАН Євген Білецький.

За словами Станіслава Бучацького, для України головний ефект не обов’язково буде одразу помітний на ринку нових авто, бо наразі наш ринок розвивається у специфічній манері – в Україні у сегменті нових авто з Китаю домінує так званий "паралельний" імпорт.

"Більш важливий канал – імпорт вживаних авто з Європи. Якщо зараз у ЄС швидко зростає парк китайських авто, то через 3-5 років частина цих машин вийде на вторинний ринок і може поїхати в Україну як вживаний імпорт", – зазначає Станіслав Бучацький.

Питання, за його словами, не лише в кількості. Важливо, за якою ціною ці авто будуть продаватися на "вторинці", якими будуть ресурс батарей, сервіс, запчастини і чи буде український покупець готовий купувати вживаний китайський автомобіль замість європейської, японської чи американської моделі.

"Для України це може означати появу нового потоку імпорту вживаних китайських авто з Європи, але не зараз масово, а через кілька років", – додає Станіслав Бучацький.

Таким чином, європейський автопром ризикує втратити позиції в Україні через конкуренцію з електромобілями китайського виробництва, які сьогодні значно дешевші за європейські аналоги.

Водночас до повного захоплення Китаєм вітчизняного авторинку ще далеко – у квітні найпопулярнішим на ринку нових авто став добре знайомий багатьом українцям Renault Duster.

Ілля Ведмеденко