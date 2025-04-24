Найпопулярнішим автомобільним брендом серед американських багатіїв є Tesla – на його частку припадає 19,3% реєстрацій нових транспортних засобів. Саму інфографіку створила аналітична компанія Visual Capitalist.
Фахівці використали дані, представлені у минулому році американською корпорацією S&P Global, яка займається наданням фінансової та аналітичної інформації.
Як можна бачити, Tesla лідирує (принаймні, лідирувала на той момент) з величезним відривом. На другому місці знаходиться BMW, на третьому – Mercedes-Benz. Замикає десятку лідерів американський виробник електромобілів Rivian.
На думку фахівців, популярність Tesla обумовлена поєднанням передових технологій та вражаючих характеристик. Це знаходить відгук у заможних покупців, які цінують інновації.
Tesla – останні новини
Варто сказати, що останнім часом компанія Маска стикається із серйозними труднощами. Як стало відомо на днях, чистий прибуток Tesla в першому кварталі 2025 року зменшився на 71%.
Причинами цього фахівці називають посилення конкуренції на зовнішніх ринках та "репутаційні втрати", спричинені діяльністю підприємця в новій адміністрації США.
Через обвал продажів Tesla вже почала скорочувати обсяги виробництва своєї нової моделі – електричного пікапу Cybertruck. Принаймні частина персоналу перекинута з виробництва пікапу на лінію компактного електричного кросовера Model Y.
Сам Маск заявив, що з травня зосередиться на Tesla, наголосивши, що компанія "найменш постраждала від тарифів" завдяки ланцюгам постачання. Також бізнесмен закликав до зниження тарифів, додавши, що це рішення буде приймати президент США.