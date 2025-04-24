Цікаво, що Toyota і Ford входять до числа найпопулярніших брендів серед заможних американців.

Найпопулярнішим автомобільним брендом серед американських багатіїв є Tesla – на його частку припадає 19,3% реєстрацій нових транспортних засобів. Саму інфографіку створила аналітична компанія Visual Capitalist.

Фахівці використали дані, представлені у минулому році американською корпорацією S&P Global, яка займається наданням фінансової та аналітичної інформації.

Як можна бачити, Tesla лідирує (принаймні, лідирувала на той момент) з величезним відривом. На другому місці знаходиться BMW, на третьому – Mercedes-Benz. Замикає десятку лідерів американський виробник електромобілів Rivian.

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На думку фахівців, популярність Tesla обумовлена поєднанням передових технологій та вражаючих характеристик. Це знаходить відгук у заможних покупців, які цінують інновації.

Tesla – останні новини

Варто сказати, що останнім часом компанія Маска стикається із серйозними труднощами. Як стало відомо на днях, чистий прибуток Tesla в першому кварталі 2025 року зменшився на 71%.

Причинами цього фахівці називають посилення конкуренції на зовнішніх ринках та "‎репутаційні втрати"‎, спричинені діяльністю підприємця в новій адміністрації США.

Через обвал продажів Tesla вже почала скорочувати обсяги виробництва своєї нової моделі – електричного пікапу Cybertruck. Принаймні частина персоналу перекинута з виробництва пікапу на лінію компактного електричного кросовера Model Y.

Сам Маск заявив, що з травня зосередиться на Tesla, наголосивши, що компанія "найменш постраждала від тарифів" завдяки ланцюгам постачання. Також бізнесмен закликав до зниження тарифів, додавши, що це рішення буде приймати президент США.

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