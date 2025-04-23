Маск скорочує роботу в DOGE через обвал продажів Tesla

Бізнесмен заявив, що надалі витрачатиме лише "день-два на урядові справи".

Ілон Маск заявив, що з травня зосередиться на Tesla, оскільки компанія зіткнулася з падінням продажів на 20% і прибутку на 71% у першому кварталі 2025 року, пише Politico.

Під час розмови з інвесторами у вівторок, 22 квітня Маск сказав, що надалі витрачатиме лише "день-два на урядові справи" з DOGE, скільки цього захоче Дональд Трамп. Він прямо не уточнив, чи вплинула його урядова діяльність на бізнес, але визнав: "Був певний удар за час, який я провів в уряді".

Загальний дохід Tesla знизився до $19,3 млрд (–9%), операційний дохід — до $0,4 млрд (–66%). Основні причини — скорочення поставок і зниження цін на авто.

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Маск наголосив, що Tesla "найменш постраждала від тарифів" завдяки ланцюгам постачання. Він також закликав до зниження тарифів, зазначивши: "Це рішення — за президентом".

На захист своєї роботи з DOGE Маск заявив, що програма досягла "значного прогресу у боротьбі з марнотратством і шахрайством", і підкреслив важливість співпраці з Трампом: "Якщо Америка занепаде, загинемо всі — і Tesla також".

Ілон Маск і DOGE - інші новини

Раніше в Reuters писали, що департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, стежить за федеральними держслужбовцями за допомогою штучного інтелекту. За словами джерел, департамент Маска вишукує нелояльних до президента США Дональда Трампа співробітників.

Крім того, президент США Дональд Трамп говорив, що робота Маска в DOGE добігає кінця. Водночас він визнав, що незабаром мільярдер має повернутися до управління своїми компаніями.

Ілон Маск і DOGE - інші новини

Раніше в Reuters писали, що департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, стежить за федеральними держслужбовцями за допомогою штучного інтелекту. За словами джерел, департамент Маска вишукує нелояльних до президента США Дональда Трампа співробітників.

Крім того, президент США Дональд Трамп говорив, що робота Маска в DOGE добігає кінця. Водночас він визнав, що незабаром мільярдер має повернутися до управління своїми компаніями.

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