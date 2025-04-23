Tesla продовжує працювати над виробництвом доступних моделей, що стартує в першій половині 2025 року.

Чистий прибуток Tesla в першому кварталі 2025 року зменшився на 71% через падіння продажів. Серед причин – посилення конкуренції на зовнішніх ринках та репутаційні втрати, спричинені участю Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Forbes з посиланням на фінзвітность компанії.

Зазначається, що Tesla отримала чистий прибуток у 409 млн доларів при доходах 19,3 млрд доларів після доставки 337 тисяч електромобілів у першому кварталі. Це на 71% менше, ніж у цьому ж кварталі минулого року.

"Це був найгірший квартал для доставок Tesla за понад два роки після першого в історії зниження продажів, пише TechCrunch. Прибуток компанії був підтриманий продажем податкових кредитів на $595 млн, без яких було б зафіксовано збитки", - йдеться в матеріалі.

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Попри це, акції Tesla зросли після того, як інвестори зосередилися на планах компанії почати виробництво доступного електромобіля в червні і на заявах Ілона Маска про скорочення його ролі в департаменті урядової ефективності.

Tesla також попередила про вплив торговельної війни на бізнес, заявивши, що мита Трампа та зміна політичних настроїв можуть вплинути на попит. Компанія зазначила, що мита, переважно на Китай, мають більший вплив на її енергетичний бізнес.

Повідомляється, що Tesla продовжує працювати над виробництвом доступних моделей, що стартує в першій половині 2025 року, і зазначила, що ці автомобілі будуть виготовлятися на тих самих виробничих лініях, що й Model Y та Model 3.

Як зазначили у Forbes, при цьому продажі Tesla стикаються з труднощами: лінійка електромобілів застаріває, а Cybertruck ще не став великим хітом. Політичні погляди Маска також викликали негативну реакцію.

Проблеми компанії Tesla

Ілон Маск заявив, що з травня зосередиться на Tesla, оскільки компанія зіткнулася з падінням продажів на 20% і прибутку на 71% у першому кварталі 2025 року, повідомляє видання Politico.

За даними Business Insider, на тлі різкого обвалу продажів автомобілів Tesla компанія тихцем почала скорочувати обсяги виробництва своєї найновішої моделі – Cybertruck.

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