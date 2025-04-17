Маск запевняв, що має мільйон попередніх замовлень на Cybertruck, але за майже два роки виробництва вдалося продати лише 50 тисяч.

На тлі різкого обвалу продажів автомобілів Tesla компанія тихцем почала скорочувати обсяги виробництва своєї найновішої моделі – Cybertruck. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на власні джерела.

Так, працівники підприємства підтвердили виданню, що протягом кількох останніх місяців плани випуску для кількох виробничих ліній Cybertruck були скорочені. Деякі лінії працюють лише на малу частину своєї номінальної потужності, а персонал скоротили більш ніж наполовину. Частину персоналу також перекинули з виробництва Cybertruck на лінію Model Y.

"Таке відчуття, що вони відфільтровують людей. Паркувальний майданчик стає все порожнішим", - сказав один із працівників.

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В компанії Tesla не відповіли на запит журналістів про коментар.

Як зазначає Business Insider, за перші три місяці 2025 року Tesla продала 6406 одиниць моделі Cybertruck — вдвічі менше, ніж у попередньому кварталі. Перед тим, як цю машину запустили у виробництво, Ілон Маск стверджував, що буцімто має понад мільйон передзамовлень на неї. Однак за наявними даними, станом на 20 березня загалом було випущено менше 50 000 одиниць моделі Cybertruck. Її серійне виробництво почалося влітку 2023 року.

У квітні Tesla представила свою найдешевшу версію цієї машини за 69 990 доларів. Цьому передувала загальна тенденція до зниження продажів.

У Tesla почалися важкі часи

Як писав УНІАН, останнім часом компанія Tesla зіткнулася з низкою проблем. За підсумками минулого року вона втратила лідерство на світовому ринку електромобілів, поступившись китайському автогіганту BYD і за сукупними доходами, і за кількістю проданих машин.

Серед причин експерти називають зокрема застарілість модельного ряду Tesla, а також високі ціни на машини порівняно з китайським конкурентом. Однак і сам Ілон Маск додав компанії проблем, коли поліз у політику.

Усе це вже призвело до значного падіння вартості акцій Tesla.

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