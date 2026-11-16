Електрокари втрачають популярність в Україні: які авто купували у жовтні

Лідером серед вживаних електромобілів стала Tesla Model Y.

У жовтні український автопарк поповнили трохи більше 5 тисяч електромобілів (BEV), що на 52% менше, ніж у жовтні минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4813 одиниць. Із них 430 були новими (на 82% менше, ніж торік), а 4383 – уживаними (-44%).

Водночас серед 220 зареєстрованих комерційних електромобілів новими було лише 13 автівок. При цьому у жовтні 2025 року з 274 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були 46 авто.

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ТОП-5 нових електромобілів жовтня:

BYD Sea Lion 06 EV - 87 одиниць. Zeekr 7X - 42. Volkswagen ID.Unyx - 27. MG S6 EV - 24. Zeekr 001 - 23.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y - 603 одиниць. Nissan Leaf - 524. Tesla Model 3 - 491. Chevrolet Bolt - 217. KIA Niro EV - 194.

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У жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 10%. Найбільшу частку серед авто зі США тоді становили бензинові моделі, на які припало 45% продажів.

Минулого місяця українці також придбали 1,2 тисячі легкових автомобілів з Китаю, що на 61% менше, ніж за той самий місяць 2025 року. Найбільшу частку тоді становили електромобілі – 44% від загальної кількості. Серед нових моделей лідером став середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06.

Загалом у жовтні в Україні зареєстрували 22,4 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Тоді повідомлялося, що Volkswagen Golf традиційно користувався величезною популярністю на українському ринку.

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