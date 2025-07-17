Найпопулярнішим вживаним автомобілем віком до п’яти років стала Tesla Model Y.

Українці за півроку придбали 30,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Як повідомляє "Укравтопром", авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – на них припало 49% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (34%) і гібридні авто (9%). На дизельні та авто з ГБО припало 6% і 2% продажів відповідно.

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ТОП-10 моделей вживаних авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y - 2 968 одиниць;

Tesla Model 3 - 1 722;

Kia Niro - 1 035;

Nissan Rogue - 1 007;

Mazda CX5 - 879;

Hyundai Kona - 830;

Volkswagen Tiguan - 717;

Chevrolet Bolt - 711;

Audi E-Tron Sportback - 627;

Audi Q5 - 600.

Український ринок авто - останні новини

У першому півріччі 2025 року українці придбали 7 318 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Також впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних авто із США, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У першій половині цього року вітчизняний автопарк також поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі. Найбільша кількість реєстрацій електромобілів зафіксована у Львівській області (4 451 авто), місті Київ (3 914 авто) та Київській області (2 719 авто).

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