Українці за півроку придбали 30,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Як повідомляє "Укравтопром", авто віком до 5 років становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – на них припало 49% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (34%) і гібридні авто (9%). На дизельні та авто з ГБО припало 6% і 2% продажів відповідно.
ТОП-10 моделей вживаних авто віком до п’яти років:
- Tesla Model Y - 2 968 одиниць;
- Tesla Model 3 - 1 722;
- Kia Niro - 1 035;
- Nissan Rogue - 1 007;
- Mazda CX5 - 879;
- Hyundai Kona - 830;
- Volkswagen Tiguan - 717;
- Chevrolet Bolt - 711;
- Audi E-Tron Sportback - 627;
- Audi Q5 - 600.
Український ринок авто - останні новини
У першому півріччі 2025 року українці придбали 7 318 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Також впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних авто із США, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У першій половині цього року вітчизняний автопарк також поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі. Найбільша кількість реєстрацій електромобілів зафіксована у Львівській області (4 451 авто), місті Київ (3 914 авто) та Київській області (2 719 авто).