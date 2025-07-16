Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі.

У першому півріччі 2025 року українці придбали 7 318 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: 5 963 нових автівок (+12%); та 1 355 вживаних авто (-31%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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BYD Song Plus – 982 одиниць;

VW ID.Unyx – 830;

Honda eNS1 – 441;

Zeekr 7X – 402;

Zeekr 001 – 366.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 173 одиниць;

Zeekr 7X – 95;

Polestar 2 – 76;

MG ZS – 68;

Tesla Model 3 – 65.

Український ринок авто - останні новини

Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних авто із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У першому півріччі 2025 року вітчизняний автопарк також поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі. Найбільша кількість реєстрацій електромобілів зафіксована у Львівській області (4 451 авто), місті Київ (3 914 авто) та Київській області (2 719 авто).

Крім того, у червні 2025 року в Україну ввезли понад 2,4 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж минулого року

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