Бренд, що не залишив шансів іншим: названо найпопулярніші в Україні гібридні авто

Японська Toyota виявилася лідером в усіх сегментах ринку гібридних автомобілів.

В Інституті досліджень авторинку провели аналіз даних за перше півріччя та визначили найпопулярніші моделі гібридних авто (HEV та PHEV) у трьох сегментах – на внутрішньому ринку, серед імпортованих вживаних авто та серед нових легкових автомобілів. З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті організації.

Внутрішній ринок

Гібридні авто - не наймасовіший товар. Якщо казати про внутрішній ринок, то їхня частка становить лише 2%.

Лідером в цьому сегменті виявився кросовер Toyota RAV4 з показником у 949 перепродажів за шість місяців цього року. Одразу за ним йдуть Toyota Camry (642) та Ford Fusion (Hybrid + Energi) з показником у 424 одиниці.

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Імпортовані вживані авто

Серед вживаних авто, що прибули з-за кордону, частка гібридних легковиків є вищою, ніж на внутрішньому ринку і становить 4,8%.

У сегменті вживаних машин, що прибули із-за кордону, лідером стала Toyota Prius з показником у 353 одиниці. З невеликим відривом за нею йде Ford Fusion (313) та KIA Niro (285). Також до п’ятірки потрапили автомобілі Ford Escape і Toyota RAV4.

Перші реєстрації нових авто

Якщо казати про перші реєстрації нових автомобілів, то тут гібриди займають солідну частку, яка становить 26,5%.

Лідером у цьому сегменті виявилась Toyota RAV4 з показником 1647 нових реєстрацій. Далі з великим відривом йдуть Nissan Qashqai (479) та Audi Q8 (404).

Таким чином, японська Toyota виявилася лідером в усіх сегментах ринку гібридних авто.

Український авторинок – що цікавого

Нещодавно стало відомо, що за перше півріччі найбільшими регіональними ринками нових легковиків виявилися Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. На всіх цих ринках найбільш популярним став Renault Duster, який позиціонують як компактний кросовер.

Окрім цього повідомлялось, що найбільш затребуваним вживаним автомобілем з-за кордону у Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях став Volkswagen Golf.

Зазначимо також, що в Україні стрімко зростає популярність електромобілів. Серед головних причин цього – наявність доступних моделей з Китаю, Кореї та США.

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