Зростання частки електромобілів стало одним із найпомітніших трендів на вітчизняному авторинку.

Україні за останні роки все частіше віддають перевагу електричним автомобілям, тоді як популярність дизельних машин стрімко падає. Такі дані наводять фахівці Інституту досліджень авторинку.

Експерти проаналізували структуру первинних реєстрацій імпортованих уживаних легкових авто за типом пального у першому півріччі 2022-2025 років і дійшли до цікавих висновків.

Бензинові автомобілі

Як виявилось, найбільшим попитом у українців користуються бензинові авто. За перше півріччя 2025-го вони охопили 46,1% ринку, тоді як у минулому році цей показник становив 47,6%.

Відео дня

Причини популярності бензинових авто:

широкий вибір моделей у Європі;

великий імпорт зі США (де фактично всі легковики є бензиновими);

відносно просте та дешеве обслуговування;

можлива конверсія на ГБО (у деяких випадках).

Дизельні автомобілі

Популярність дизельних машин, як вже зазначалось, стрімко котиться вниз. Якщо у 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних автомобілів, то у 2025-му цей показник становить лише 23,2%.

Причини падіння популярності дизельних авто:

нові обмеження на дизель в Європі;

малий попит на старі дизельні автомобілі у Старому Світі;

аідсутність дизелів у США;

загальне падіння популярності дизельних машин.

Електричні автомобілі

Зростання частки електромобілів стало одним з найпомітніших трендів на вітчизняному авторинку. Показники за 2022-2025 роки становили 1,2%, 10,7%, 16,7% і 22,1%, відповідно.

Причини популярності електромобілів:

відносно розвинута зарядна інфраструктура;

доступні моделі з Китаю, Кореї та США;

більша кількість моделей, що мають "міжобласний" запас ходу (батареї на 60+ кВт-год) ;

економія на пальному (через підвищення цін на АЗС).

Інші автомобілі

Частка гібридів та автомобілів з ГБО на українському ринку традиційно мала і становить у цьому році лише 4,8% та 3,4%-4,9%, відповідно.

При цьому порівняно з 2022 роком частка гібридів зросла в чотири рази. Причиною цього стала більша кількість доступних гібридів та економія.

Попит на гібриди стримують вищі ціни та складнощі в обслуговуванні таких машин. Щодо автомобілів з ГБО, то причина їхньої малої кількості полягає в тому, що таких машин мало в Європі та США.

Український авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що за перше півріччя українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних автомобілів китайського виробництва. Абсолютним лідером серед нових авто стала марка BYD – за перше півріччі українці зареєстрували 1719 таких автомобілів.

На другому місці знаходиться Zeekr, тоді як третє посідає Honda. Остання є японською за походженням, але активно збирає деякі автомобілі в Китаї.

А ще раніше було названо найпопулярніші в Україні бензинові авто. Як повідомлялось, найпопулярнішим серед нових машин став Hyundai Tucson. Також до трійки увійшли Mazda CX-5 та Škoda Octavia.

Вас також можуть зацікавити новини: