Renault Duster виявився найпопулярнішим новим авто у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

У першому півріччі 2025-го найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні виявилися столиця, а також Київщина, Дніпропетровщина, Одещина та Харківщина. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

За перше півріччя було придбано:

Київ – 11 000 нових легкових авто;

Київська область – 3090;

Дніпропетровська область – 2766;

Одеська область – 1835;

Харківська область – 1733.

Цікаво, що на всіх цих ринках найбільш популярним виявився компактний кросовер Renault Duster, також відомий як Dacia Duster.

Відео дня

Що стосується ввезених з-за кордону вживаних легковиків, то тут найбільшими ринками виявились:

Львівщина – 13 457 одиниць;

місто Київ – 10 061;

Київщина – 8200;

Дніпропетровщина – 6686;

Рівненщина – 6448.

У Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону виявився Volkswagen Golf.

Мешканці столиці найчастіше обирали електричний кросовер Tesla Model Y, тоді як жителі Львівщини віддавали перевагу Audi Q5.

Найкращі автомобілі – поради фахівців

Як можна бачити, кросовери користуються неймовірною популярністю на вітчизняному ринку. У той же час, обрати дійсно гарний автомобіль буває складно через велику кількість моделей.

Нещодавно спеціалісти Auto Express вирішили допомогти і склали свій список найкращих нових кросоверів, які можна купити у цьому році. До нього увійшли, зокрема, Skoda Elroq, Hyundai Tucson та Dacia Duster.

Також нещодавно фахівці визначили десять найкращих електричних кросоверів 2025 року. Особливу увагу експерти радять приділити Kia EV3, оскільки цей автомобіль поєднує в собі практичність і відмінні характеристики.

Вас також можуть зацікавити новини: