У CATL розповіли про прорив, який може зробити електромобілі більш конкурентоспроможними.

Китайський гігант CATL заявив, що домігся технологічних успіхів, які дадуть змогу виробляти дешевші, легші, такі, що швидко заряджаються і стійкіші до холоду, акумулятори, що забезпечують більшу дальність ходу.

Видання The New York Times пише, що більшість змін, до широкого впровадження яких у нові авто залишилося кілька років, можуть зробити електромобілі більш конкурентоспроможними за ціною і характеристиками порівняно з бензиновими моделями.

CATL оголосила про допоміжні батареї для електромобілів, які займатимуть місце в днищі авто, де наразі розміщена лише одна велика батарея.

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Батареї без графіту

Допоміжна батарея стане першою комерційною батареєю для електромобілів, в якій не буде використовуватися графіт.

Відмова від графіту зробить батареї дешевшими і дасть змогу вичавити на 60% більше електроенергії з кожного кубічного дюйма батареї, сказав Гао Хуан, головний технічний директор CATL з електромобілів у Китаї.

Збільшення щільності енергії означає, що запас ходу авто може бути більшим, або загальний розмір батареї може бути меншим, залишаючи більше місця для салону авто.

Друга батарея також забезпечить резерв на випадок, якщо з однією з них виникнуть проблеми. Це стає все більш важливим у міру поширення функцій автономного водіння, які потребують безперебійного електропостачання.

Оуян Чуйін, співпрезидент з досліджень і розробок компанії CATL, заявив, що допоміжні батареї без графіту з'являться в авто за два-три роки, а можливо, і раніше.

Але у видалення графіту є і зворотний бік - вони заряджаються повільніше, і їх не можна заряджати стільки разів, скільки звичайні батареї, перш ніж їх потрібно буде замінити. Допоміжні батареї призначені для поїздок після того, як основна батарея розрядиться.

Компанія CATL також заявила, що їй вдалося домогтися більшого прогресу в швидкості зарядки основних батарей. Компанія заявила, що її нова система дасть змогу електромобілю заряджатися за п'ять хвилин, щоб проїхати 520 кілометрів.

Натрієво-іонні батареї

Крім того, компанія має намір продавати натрієво-іонні батареї, які можуть зберігати понад 90% заряду навіть за температури -40°C, для використання в легкових і вантажних авто з двигунами внутрішнього згоряння. Натрієві батареї можуть бути використані автовиробниками для заміни звичайних свинцево-кислотних батарей, які розряджаються за дуже холодної погоди, а також у деяких електровиробниках.

Оуян зазначив, що електрика натрієвих батарей буде сумісною з електричними системами наявних авто з бензиновими двигунами, але нові батареї можуть не поміститися в тому ж просторі.

Електромобілі - інші новини

Компанія Tesla зіткнулася з низкою проблем. За підсумками минулого року вона втратила лідерство на світовому ринку електромобілів, поступившись китайському автогіганту BYD і за сукупними доходами, і за кількістю проданих машин.

Серед причин експерти називають зокрема застарілість модельного ряду Tesla, а також високі ціни на машини порівняно з китайським конкурентом. Однак і сам Ілон Маск додав компанії проблем, що в результаті призвело до значного падіння вартості акцій компанії.

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