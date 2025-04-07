Показники пробили психологічний мінімум.

У понеділок, 7 квітня, акції компанії Ілона Маска Tesla впали і торгувалися нижче мінімальної психологічної позначки. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше міністр торгівлі США Говард Лютник прогнозував, що такого ніколи не станеться. Але на самому початку торгів акції Tesla Inc. продовжили стрімке падіння.

Вони, зокрема, впали на понад 10% - до 214,80 доларів. Це сталося на тлі потрясінь на світових ринках через мита, що було оголошено президентом США Дональдом Трампом.

Відео дня

Примітно, що акції різко зросли в ціні після перемоги Дональда Трампа на виборах. Проте вартість почала знижуватися через політичні суперечки мільярдера Ілона Маска. За даними видання, це відштовхнуло деяких покупців автомобілів і спровокувало протести проти компанії.

"Важко недооцінити негативну реакцію на тарифну політику Трампа в Китаї та зв'язок президента США з Маском. Це ще більше підштовхне китайських споживачів купувати вітчизняну продукцію", - сказав аналітик Wedbush Securities Деніел Айвс.

Ситуація на світових ринках через мита Трампа

Як писав УНІАН, світові ринки летять у прірву через мита на імпорт, які ввів Дональд Трамп. Незважаючи на це, адміністрація Трампа оголосила, що мита ніхто не буде скасовувати.

Американський лідер порівняв катастрофічне падіння ринків із "прийомом ліків". Він дав зрозуміти журналістам, що його не турбують такі економічні втрати.

Через драконівські мита американці почали виходити на протести проти політики Трампа і Маска. Мітинги проходять під гаслом "Руки геть".

Вас також можуть зацікавити новини: