Названо гібридні бестселери, які розмітають українські покупці

Лідером серед нових легкових гібридів на українському ринку залишається Toyota RAV4.

Минулого місяця український автопарк поповнили понад 3,8 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром"

Частка нових машин серед усіх зареєстрованих гібридів становила 40%, тоді як торік цей показник сягав 52%. У цьому сегменті домінують автомобілі від японських виробників. Лідером серед нових легкових гібридів на українському ринку залишається кросовер Toyota RAV4.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів:

Відео дня

Toyota RAV4 – 316 од. Toyota Camry – 104 од. Nissan Qashqai – 75 од.

Серед імпортованих вживаних гібридів найбільшим попитом користуються моделі Ford. В цьому сегменті у вересні лідирував Ford Fusion US – 159 авто. Друге місце посів Ford Escape із показником 146 автомобілів, а третє – Kia Niro (127 одиниць).

Авторинок України – останні новини

Бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішими на українському ринку. У вересні автопарк України поповнився 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Серед нових бензинових легковиків найпопулярнішим став кросовер Hyundai Tucson. Загалом рейтинг лідерів сегмента переважно складається з кросоверів.

Крім того, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. електромобілів (BEV). Це вдвічі менше, ніж за аналогічний місяць торік. Основну частину зареєстрованих електрокарів становили легкові автомобілі.

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