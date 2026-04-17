Один автомобіль став беззаперечним лідером ринку гібридів в Україні: названо модель

Експерти Інституту досліджень авторинку підбили підсумки щодо сегмента легкових автомобілів із гібридними силовими установками за перший квартал цього року. Висновки можна знайти на сайті організації.

Перший квартал підтвердив: поширення гібридів в Україні – це не лише тренд на екологічність, а передусім прагматичний економічний вибір.

На тлі зростання під кінець першого кварталу цін на бензин до 72 грн і на дизель до 86 грн гібриди знову показали себе як реальна альтернатива, що дозволяє зберігати мобільність за прийнятних витрат на паливо.

У порівнянні з піковим четвертим кварталом минулого року на ринку є незначне сезонне зниження активності, водночас у річному вимірі зберігається позитивна динаміка.

Найбільша частка на ринку у "гібридів" серед нових авто, тут їх майже третина, а саме – 32%. В імпорті вживаних вони мають 7,7%, а на внутрішньому ринку – лише 2,4%.

Внутрішній ринок гібридів

На внутрішньому вторинному ринку беззаперечно домінують гібридні автомобілі японського виробництва. Покупці віддають перевагу перевіреним рішенням, які протягом багатьох років підтверджують свою надійність і витривалість.

Кросовери та седани Toyota сприймаються як своєрідна "тверда валюта": вони повільно знецінюються та відзначаються значним ресурсом, що особливо важливо при виборі автомобіля з пробігом. На першому місці розташувалася Toyota RAV4 – її показник становить 449 одиниць.

Імпорт вживаних гібридів

У сегменті свіжопригнаних гібридів спостерігається помітний зсув у бік універсальних кросоверів. Хоча класичні моделі, що давно асоціюються з поняттям "гібрид", досі залишаються серед лідерів, їх поступово витісняють сучасні SUV.

Березневе зростання цін на паливо суттєво підігріло інтерес до таких машин, зробивши імпорт гібрида дуже привабливим варіантом. На першому місці в цьому сегменті розташувався Ford Escape/Kuga (226 одиниць).

Ринок нових гібридів

Сьогодні сегмент нових гібридів – це зона впевненого домінування одного японського бренду. Результат у 1099 проданих Toyota RAV4 (колосальний відрив від інших моделей) за квартал говорить сам за себе.

На думку фахівців, це фактично новий "народний" автомобіль. "Поєднання надійності, впізнаваності та реальної економії пального робить цю модель недосяжною для конкурентів", – зазначають в Інституті досліджень авторинку.

Окрім "японців", у ТОП-10 стабільно присутні преміальні німецькі бренди, флагманські SUV яких у гібридних версіях стали одним із основних виборів як для корпоративних автопарків, так і для приватних покупців.

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що упродовж минулого місяця автопарк країни поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користується Hyundai Tucson. Модель цінують за сучасний дизайн, широкий вибір економічних силових агрегатів, високий рівень оснащення та доступну ціну.

Водночас серед нових дизельних легкових автомобілів лідером у березні став Renault Duster, який традиційно має високий попит на українському ринку завдяки поєднанню надійності, пристосованості до складних дорожніх умов і економічних двигунів.

