Прагматичний вибір: названо бензинові моделі, які стали хітами продажів в Україні

Бензинові авто забезпечують баланс між вартістю, простотою обслуговування та високою ліквідністю на вторинному ринку.

Бензинові авто продовжують утримувати лідерство за популярністю на українському ринку. Минулого місяця український автопарк поповнили 13,1 тисячі легкових машин із бензиновими ДВЗ, повідомляє "УкрАвтопром".

Наведений показник на 4% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 1,9 тис. становили нові легковики (на 9% менше, ніж торік). Реєстрації вживаних авто зросли на 7% і сягнули 11,2 тис. одиниць.

Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson. Загалом саме паркетники домінують у переліку лідерів.

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ТОП-5 нових бензинових легковиків:

Hyundai Tucson – 146 од. Škoda Kodiaq – 110 од. Mazda CX-5 – 109 од. Renault Duster – 108 од. Suzuki SX4 – 102 од.

Серед ввезених в Україну вживаних авто із бензиновими ДВЗ лідирує "народний" Volkswagen Golf, який лише трохи випередив дорожчий Volkswagen Tiguan. В цьому сегменті домінування кросоверів не настільки помітно, однак два з трьох перших місць у рейтингу посідають саме паркетники.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf – 737 од. Volkswagen Tiguan – 721 од. Nissan Rogue – 569 од. Audi Q5 – 567 од. Škoda Octavia – 349 од.

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Минулого місяця в Україні зареєстрували майже 4,6 тисячі електромобілів (BEV), які поповнили національний автопарк. Порівняно з вереснем минулого року кількість зареєстрованих електрокарів скоротилася вдвічі. Переважну частину електромобілів, зареєстрованих в Україні у вересні, становили легкові авто.

Крім того, у вересні українці імпортували 21,5 тис. вживаних легкових авто (на 8% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року). Найпопулярнішими серед ввезених машин були авто з бензиновими двигунами, на які припало 52% від загальної кількості.

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