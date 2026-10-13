Прагматичний вибір: названо бензинові моделі, які стали хітами продажів в Україні

Бензинові авто продовжують утримувати лідерство за популярністю на українському ринку. Минулого місяця український автопарк поповнили 13,1 тисячі легкових машин із бензиновими ДВЗ, повідомляє "УкрАвтопром".
Наведений показник на 4% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 1,9 тис. становили нові легковики (на 9% менше, ніж торік). Реєстрації вживаних авто зросли на 7% і сягнули 11,2 тис. одиниць.
Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson. Загалом саме паркетники домінують у переліку лідерів.
ТОП-5 нових бензинових легковиків:
- Hyundai Tucson – 146 од.
- Škoda Kodiaq – 110 од.
- Mazda CX-5 – 109 од.
- Renault Duster – 108 од.
- Suzuki SX4 – 102 од.
Серед ввезених в Україну вживаних авто із бензиновими ДВЗ лідирує "народний" Volkswagen Golf, який лише трохи випередив дорожчий Volkswagen Tiguan. В цьому сегменті домінування кросоверів не настільки помітно, однак два з трьох перших місць у рейтингу посідають саме паркетники.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf – 737 од.
- Volkswagen Tiguan – 721 од.
- Nissan Rogue – 569 од.
- Audi Q5 – 567 од.
- Škoda Octavia – 349 од.
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Минулого місяця в Україні зареєстрували майже 4,6 тисячі електромобілів (BEV), які поповнили національний автопарк. Порівняно з вереснем минулого року кількість зареєстрованих електрокарів скоротилася вдвічі. Переважну частину електромобілів, зареєстрованих в Україні у вересні, становили легкові авто.
Крім того, у вересні українці імпортували 21,5 тис. вживаних легкових авто (на 8% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року). Найпопулярнішими серед ввезених машин були авто з бензиновими двигунами, на які припало 52% від загальної кількості.