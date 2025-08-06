Українці розкуповували вживані авто: названо найпопулярніші моделі липня

Першість на ринку внутрішніх перепродажів із значним відривом зберіг німецький Volkswagen.

У липні центрами МВС було зареєстровано 75 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 4,4% більше, якщо порівнювати з червнем-цього року, але на 28,3% менше, ніж було у липні 2024-го. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Першість на ринку внутрішніх перепродажів минулого місяця із зазначеним відривом зберіг німецький Volkswagen. Одразу за ним йдуть бренди Renault та BMW, показники яких є дуже близькими.

Якщо казати про моделі, то тут найбільшим попитом користується Volkswagen Passat, який суттєво випереджає інші автомобілі. Друге місце зайняла модель Skoda Octavia, тоді як на третій сходинці розташувався Volkswagen Golf.

Відео дня

Фахівці пов’язують популярність Octavia із доступністю, місткістю й універсальністю. Що стосується Volkswagen Golf, то він є особливо популярним серед жителів міст (не в останню чергу завдяки електричній версії).

Окремо фахівці наводять дані про преміумний сегмент ринку.

"‎Минулого місяця на внутрішньому ринку нові власники для вже не зовсім нових легковиків цієї групи знайшлися у наступній кількості: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati та 10 Bentley", − ‎кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Зазначимо, що середній вік автомобілів на вторинному ринку у липні не змінився і становив 15,7 року.

Вітчизняний авторинок – інші новини

Минулого місяця авто з традиційними двигунами охопили понад 50% ринку нових легкових автомобілів. Найбільшим попитом користувалися бензинові авто. Найбільш популярним серед них виявився Hyundai Tucson. Він же виступив лідером у сегменті автомобілів з ГБО. Серед дизельних машин найпопулярнішим став Renault Duster.

Цікаво, що Duster також виявився найпопулярнішим новим автомобілем минулого місяця. На другій позиції знаходиться BYD Song Plus, тоді як третє посіла Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: