Минулого місяця за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків.

У липні в десятку найпопулярніших автомобілів на вітчизняному ринку нових легковиків потрапили лише кросовери. Про це повідомляє портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільш популярним автомобілем виявився Renault Duster, також відомий як Dacia Duster. Він є компактним кросовером-позашляховиком, який почали виробляти у 2010 році. Автомобіль швидко набув популярності. Ще у 2014 році було виготовлено мільйонний Duster. Також з'явилася його версія під брендом Nissan Terrano.

Одразу за Renault Duster йде китайський BYD Song Plus, який продемонстрував колосальне зростання на українському ринку. На третій позиції рейтингу розташувалася Toyota RAV4.

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Загалом десятка нових легковиків липня виглядає так:

Renault Duster – 491 одиниця;

BYD Song Plus – 391;

Toyota RAV4 – 245;

Hyundai Tucson – 208;

Honda eNS1 – 206;

Volkswagen Touareg – 165;

Škoda Kodiaq – 164;

Kia Sportage – 162;

Toyota Prado – 155;

Volkswagen ID. UNYX – 131.

Зазначимо, що минулого місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легкових авто.

Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці

Однією з найбільш популярних марок (не тільки в Україні) є Volkswagen. Нещодавно фахівці порталу What Car? вирішили допомогти покупцям і назвали десятку найкращих моделей Volkswagen з пробігом. Спеціалісти радять приділити увагу, в першу чергу, компактному кросоверу Volkswagen T-Roc, який може похвалитися комфортною підвіскою і високими показниками безпеки.

Також нещодавно було визначено п’ятірку дуже надійних сімейних авто. До рейтингу потрапили автомобілі різних брендів. Серед них були як мінівени, так і кросовери, зокрема, моделі Toyota RAV4 та Honda CR-V.

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