Найбільшим попитом в нашій країні користуються бензинові авто.

У липні машини з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легкових авто. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Найбільшим попитом в нашій країні користуються бензинові авто, яким належить 35,1% липневих продажів нових автомобілів (у липні минулого року цей показник становив 37,6%).

Суттєве зростання продемонстрував сегмент електричних авто – з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів практично не зазнала змін і становить 21,2%, тоді як частка дизельних автомобілів впала з 25,5% до 18,7%.

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На автомобілі з ГБО у липні припадало менше 1% продажів нових машин.

Найпопулярнішими моделями виявилися:

у сегменті бензинових авто – Hyundai Tucson;

у сегменті електромобілів – BYD Song Plus;

у сегменті гібридних – Toyota RAV4;

у сегменті дизельних – Renault Duster;

у сегменті авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Автомобільний ринок - останні новини

Нещодавно користувачка Reddit розкритикувала неназваний електромобіль, власницею якого вона стала. За її словами, автомобіль є "‎незручним"‎ і "‎непрактичним"‎. Одна з найбільших проблем була пов’язана із зарядкою авто, яка виявилася занадто довгою. Через це користувачка нерідко запізнювалася на зустрічі.

Також нагадаємо, що раніше фахівці Top Speed оприлюднили список з десяти дуже надійних німецьких авто з пробігом, які кращі за своїх конкурентів. Особливу увагу спеціалісти радять звернути на модель BMW 4 Series 2022 року, яка, за їх словами, відрізняється відмінною динамікою та приємною керованістю.

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