В Україні з січня по червень цього року було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster. Друге місце посів Toyota RAV4, а трійку лідерів замикає Hyundai Tucson.
ТОП-10 моделей нових легковиків:
- Renault Duster - 2 480 авто.
- Toyota RAV4 - 1 668 авто.
- Hyundai Tucson - 995 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 авто.
- BYD Song Plus - 982 авто.
- Volkswagen ID.Unyx - 830 авто.
- Škoda Kodiaq - 827 авто.
- Škoda Octavia - 778 авто.
- Mazda CX-5 - 731 авто.
- Volkswagen Touareg - 707 авто.
Український ринок авто - останні новини
Українці в першому півріччі 2025 року придбали 30,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі.
Раніше повідомлялося, що за півроку українці придбали 7 318 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. При цьому українці придбали 22 тисячі вживаних авто із США впродовж першого півріччя, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У першій половині цього року вітчизняний автопарк також поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі.