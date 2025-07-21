Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

В Україні з січня по червень цього року було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster. Друге місце посів Toyota RAV4, а трійку лідерів замикає Hyundai Tucson.

ТОП-10 моделей нових легковиків:

Відео дня

Renault Duster - 2 480 авто. Toyota RAV4 - 1 668 авто. Hyundai Tucson - 995 авто. Toyota Land Cruiser Prado - 993 авто. BYD Song Plus - 982 авто. Volkswagen ID.Unyx - 830 авто. Škoda Kodiaq - 827 авто. Škoda Octavia - 778 авто. Mazda CX-5 - 731 авто. Volkswagen Touareg - 707 авто.

Український ринок авто - останні новини

Українці в першому півріччі 2025 року придбали 30,8 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі.

Раніше повідомлялося, що за півроку українці придбали 7 318 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,4% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. При цьому українці придбали 22 тисячі вживаних авто із США впродовж першого півріччя, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У першій половині цього року вітчизняний автопарк також поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі.

Вас також можуть зацікавити новини: