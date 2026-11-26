Українці, які імпортували вживані SUV, найчастіше обирали бензинові моделі.

Упродовж січня-жовтня українці зареєстрували 198,6 тисячі вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку в цьому сегменті становили кросовери – 54%, пише "УкрАвтопром".

Українці, які імпортували вживані SUV, найчастіше обирали бензинові авто. Вони забезпечили 59% продажів. На дизельні автомобілі припало 17% імпорту, на електромобілі – 12%, на гібриди – 10%, а на автомобілі з ГБО – 2%.

Серед окремих моделей упевнено лідирує Volkswagen Tiguan, який можна назвати масовою моделлю, доступною широкому колу покупців. Сьогодні ця машина - одне із найбільш продаваних авто німецького бренду у світі.

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Загалом особливою популярністю в Україні користуються саме "німці". Половину списку займають німецькі бренди, причому чотири з них – це преміум-сегмент (Audi Q5, Audi Q7, BMW X3, BMW X5).

ТОП-10 імпортованих кросоверів з пробігом:

Volkswagen Tiguan – 7868 од. Audi Q5 – 6816 од. Nissan Rogue – 6761 од. Ford Escape – 4190 од. Nissan Qashqai – 3595 од. Tesla Model Y – 3586 од. Mazda CX-5 – 3560 од. BMW X3 – 3146 од. BMW X5 – 2919 од. Audi Q7 – 2766 од.

Середній вік імпортованих кросоверів становив 7,3 року.

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У жовтні в Україні зареєстрували 7,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів, вік яких не перевищує п'яти років. Електромобілі посіли перше місце в цій категорії, забезпечивши 40% продажів.

Найпопулярнішою стала Tesla Model Y, яка суттєво випередила інші моделі. Другу позицію в рейтингу посіла ще одна модель Tesla – седан Model 3, тоді як третє місце дісталося Volkswagen Tiguan.

Крім того, в Україні зареєстрували 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 22% менше, ніж у жовтні минулого року. Серед нових дизельних авто найбільшою популярністю користувався Volkswagen Touareg.

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