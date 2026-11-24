Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до п’яти років користується Tesla Model Y.

У жовтні український автопарк поповнили 7,4 тисячі імпортованих з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Загалом упродовж минулого місяця українці зареєстрували 22,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Таким чином, автомобілі віком до п'яти років становили близько третини із загальної кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті становили електромобілі – вони охопили 40% ринку. На бензинові автомобілі припало 38% імпорту, на гібридні – 17%, дизельні – 4%, а на авто з ГБО – 1%.

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Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних авто віком до п’яти років користується Tesla Model Y, яка випередила конкурентів із значним відривом.

Популярність автомобіля можна пояснити поєднанням вигідної ціни (хоча модель не можна назвати "найдешевшою"), формату практичного кросовера та відносно низьких витрат на експлуатацію. Свою роль відіграє і культовий статус авто.

Друге місце також посів автомобіль Tesla – седан Model 3. На третій сходинці опинився кросовер Volkswagen Tiguan, який подібно до Model Y, цінують за практичність і універсальність.

Загалом саме кросовери домінують у списку лідерів, що вчергове демонструє пріоритети українських покупців.

ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 581 од. Tesla Model 3 – 375 од. Volkswagen Tiguan – 267 од. Nissan Rogue – 265 од. Mazda CX-5 – 229 од. Ford Escape – 207 од. Kia Niro – 200 од. Hyundai Ioniq 5 – 173 од. Audi Q5 – 162 од. Kia EV6 – 152 од.

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У жовтні український автопарк поповнили 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером серед нових дизельних автомобілів став Volkswagen Touareg. Серед імпортованих вживаних дизельних авто перше місце посів Renault Megane.

Крім того, у жовтні українці зареєстрували майже 5,2 тис. вживаних легковиків, імпортованих зі США. Це на 10% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найпопулярнішими у цьому сегменті виявилися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Ford Escape.

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