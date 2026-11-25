Серед машин віком 2–3 роки найгірший результат отримала Tesla Model Y, а найнадійнішою виявилася Mazda CX-60.

Німецький звіт TÜV за 2027 рік показав, які моделі вживаних автомобілів мають найбільше технічних несправностей. Серед електрокарів найкращий результат продемонструвала Mazda, тоді як останні місця рейтингу посіли Tesla Model Y та MG4. Загалом дослідники проаналізували дані майже 9,7 млн техоглядів.

Як пише Vezess, для звіту TÜV за 2027 рік використали результати перевірок, проведених у Німеччині з 1 липня 2025 року до 30 червня 2026-го. У статистику потрапили 200 моделей автомобілів, серед яких 26 електричних.

За результатами дослідження, 20,9% машин не пройшли техогляд через значні або небезпечні несправності. Це приблизно кожен п'ятий автомобіль. Порівняно з попереднім роком показник зменшився лише на 0,6 відсоткового пункту.

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Ще 12,4% автомобілів пройшли перевірку з незначними недоліками, а 66,7% не мали жодних зауважень. Крім того, близько 12 тисяч машин визнали непридатними до експлуатації та одразу вилучили з дорожнього руху.

"Незначне зниження частки несправностей здається позитивним, але про перелом тенденції не йдеться", – зазначив виконавчий директор асоціації TÜV Йоахім Бюлер.

Які електромобілі показали найкращі та найгірші результати

Серед електричних моделей найкраще виступила Mazda MX-30 із часткою несправностей 3%. Вона посіла третє місце в загальному рейтингу. Далі розташувалися Audi Q8 e-tron із показником 3,2%, Mini Cooper SE – 3,3% та Mercedes EQA – 3,5%.

Водночас три останні позиції серед автомобілів віком 2–3 роки зайняли виключно електрокари:

107-ме місце – Tesla Model 3 із часткою несправностей 12,5%;

108-ме місце – MG4 із показником 16%;

109-те місце – Tesla Model Y із показником 18,5%.

Для китайського виробника MG це перша поява легкового автомобіля у звіті TÜV. Дебют виявився невдалим: у MG4 особливо часто фіксували проблеми з гальмівними дисками.

Tesla Model Y знову опинилася на останньому місці. Водночас автори звіту звернули увагу на особливість обслуговування автомобілів цієї марки: Tesla не встановлює обов'язкових інтервалів технічного обслуговування. Через це частина власників не проходить попередню перевірку, а несправності виявляють уже під час техогляду.

Фахівці наголошують, що електромобілі також потребують регулярного обслуговування. Найчастіше проблеми виникають із гальмами, підвіскою та освітленням. Серед можливих причин називають рідше використання механічних гальм через рекуперацію та більшу масу таких автомобілів.

Які автомобілі стали найнадійнішими у різних вікових категоріях

Абсолютним переможцем рейтингу вдруге поспіль стала Mazda CX-60. Серед автомобілів віком 2–3 роки частка несправностей цієї моделі становила лише 2,3%.

Переможці в інших вікових категоріях:

2–3 роки – Mazda CX-60 (2,3%);

4–5 років – Audi Q8 e-tron (3,3%);

6–7 років – VW T-Roc (6,1%);

8–9 років – VW T-Roc (9,4%);

10–11 років – Mercedes GLA та VW Golf Sportsvan (13,5%);

12–13 років – Mercedes GLE/ML (17,2%).

Найбільше несправностей у відповідних вікових групах зафіксували в таких моделях:

2–3 роки – Tesla Model Y (18,5%);

4–5 років – BMW 1-ї та 2-ї серій (21,8%);

6–7 років – Tesla Model 3 (27,9%);

8–9 років – Dacia Duster (28,3%);

10–11 років – Dacia Sandero (32,2%);

12–13 років – Nissan Qashqai (35,5%).

Автомобілі в Німеччині старішають, а кількість несправностей зростає

У Німеччині автопарк поступово старішає. На початку 2026 року в країні налічувалося близько 49,5 млн легкових автомобілів, а їхній середній вік сягнув 10,9 року. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 9 років. Нині понад чверть машин експлуатуються щонайменше 15 років.

Зі збільшенням віку автомобіля зростає і ймовірність провалу техогляду. Серед машин віком 4–5 років цей показник становить 10,2%, серед 10–11-річних – уже 21,9%. А серед автомобілів віком 20–21 рік техогляд не проходять 38,7%. Найчастіше проблеми пов'язані з освітленням, підвіскою та силовою установкою.

Водночас VW T-Roc продемонстрував високу довговічність, ставши лідером одразу у двох вікових категоріях – 6–7 та 8–9 років. У загальному рейтингу якості автомобільних марок перше місце знову посів Mercedes, за ним розташувалися Toyota та Audi.

У звіті також згадується дискусія щодо запровадження щорічного техогляду для автомобілів віком понад 10 років. Європейська комісія пропонувала скоротити інтервал між перевірками з двох років до одного, однак у травні 2026 року Європарламент відхилив цю пропозицію. Остаточне рішення мають ухвалити після тристоронніх переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією.

Ринок авто - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні український автопарк поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем 2025 року показник скоротився на 10%.

Найбільшу частку серед авто зі США становили бензинові моделі, на які припало 45% продажів. Електромобілі становили 36%, гібридні автомобілі – 14%, дизельні – 3%, а машини з ГБО – 2%.

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