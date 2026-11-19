Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем в Україні став Volkswagen Touareg.

У жовтні український автопарк поповнили 4,7 тисячі легкових авто з дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 22%, повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості близько 1,2 тис. дизельних автомобілів були новими, що на 16% менше за торішній результат. Ще біля 3,5 тис. одиниць припало на вживані авто, імпортовані з-за кордону. Їх кількість зменшилася на 23%.

Серед нових дизельних автомобілів переважають великі кросовери та позашляховики.

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Найпопулярніші нові дизельні легковики:

Volkswagen Touareg - 184 авто. Renault Duster - 147. Toyota LC Prado - 120. Skoda Kodiaq - 114. Volkswagen Tiguan - 97.

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

Renault Megane - 302 авто. Skoda Octavia - 269. Nissan Qashqai - 238. Volkswagen Passat - 179. Hyundai Santa Fe - 161.

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У жовтні автопарк країни поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 10%.

У жовтні вітчизняний автопарк поповнили трохи більше 5 тисяч електромобілів (BEV), що на 52% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером серед вживаних електромобілів тоді стала Tesla Model Y.

Авто з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легковиків. Минулого місяця автопарк поповнили 13,5 тисячі нових авто на бензині. Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson.

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