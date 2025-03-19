Зазначається, що це найтриваліша перерва в постачанні з 2023 року.

Китай уже 40 днів не імпортує скраплений природний газ зі США, що є найдовшою перервою за останні майже два роки. Трейдери змушені перенаправляти поставки в інші країни.

Видання Bloomberg пише, що Пекін запровадив 15%-ві мита на поставки ЗПГ зі США з 10 лютого у відповідь на введення американських мит на китайський експорт.

У зв'язку з цим китайські покупці газу, які мають довгострокові зобов'язання за американськими проектами, за словами трейдерів, перепродують ці поставки в Європу. Китайські компанії також не хочуть підписувати нові угоди з американськими підприємствами і прагнуть закуповувати газ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або на Близькому Сході.

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У понеділок China Resources Gas International домовилася про купівлю СПГ в австралійської Woodside Energy Group Ltd. з 2027 року терміном на 15 років. Це перша за останні роки угода за участю китайських і австралійських компаній щодо термінових поставок.

Китай також зміцнює свою енергетичну безпеку, зосередившись на виробництві більшої кількості власного газу, що допоможе стримати зростання імпорту. Видобуток неухильно зростає, і за перші два місяці 2025 року він збільшився на 3,7% у річному обчисленні. Водночас дешевші альтернативи - від вугілля до поновлюваних джерел енергії та газу, що поставляється суходолом із Росії, - знижують попит Китаю на газ, що поставляється морем.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Також 15 американських компаній потрапили до китайського списку експортного контролю.

Крім того, Пекін ввів 10%-ві мита на американську свинину у відповідь на мита Трампа на все, що Китай експортує до США. Економісти попередили, що це може підвищити вартість повсякденних товарів для американців.

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