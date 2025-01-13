Втрата транзиту російського газу призведе до зростання попиту на СПГ і може потіснити бідніші країни.

Світ готується до боротьби за постачання природного газу. Це призведе до підвищення рахунків для споживачів у Європі, а бідніші країни від Азії до Південної Америки можуть втратити доступ до ринку.

Видання Bloomberg пише, що вперше з 2022 року Європа ризикує не досягти цільових показників щодо запасів газу на наступну зиму. Джерела поставок скоротилися після того, як Україна відмовилася продовжувати контракт на транзит російського газу.

На думку Саула Кавоніка, енергетичного аналітика з MST Marquee в Сіднеї, щоб покрити прогнозований попит, Європі доведеться імпортувати додатково 10 мільйонів тонн ЗПГ на рік - приблизно на 10% більше, ніж у 2024 році. Таким чином, європейські країни відтягуватимуть частину поставок з Азії.

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Залежно від того, як розвиватиметься попит, конкуренція може призвести до зростання цін, яке не зможуть собі дозволити такі країни, як Індія, Бангладеш і Єгипет. Аналогічна ситуація склалася і в Південній Америці.

Єгипет також схильний до ризику. Минулого року ця країна здивувала ринок, перетворившись з експортера СПГ на імпортера у зв'язку з літніми відключеннями електрики, що призвело до збільшення закупівель до найвищого рівня з 2017 року. Цього року країні ще можуть знадобитися додаткові поставки, щоб пережити літню спеку.

Для продавців СПГ це створює нові можливості. Перспективи багато в чому залежать від того, наскільки швидко запустяться нові виробничі потужності. Минулого року зростання було незначним, оскільки Єгипет припинив експорт, а новітній російський завод "Арктик ЗПГ 2" заблокований через санкції США, за словами Лаури Пейдж з компанії Kpler, що спеціалізується на енергетичних даних.

Це ставить США в центр уваги. Очікується, що цього року експорт СПГ зі США зросте приблизно на 15% завдяки збільшенню обсягів видобутку на родовищах Plaquemines компанії Venture Global LNG Inc. і Corpus Christi компанії Cheniere Energy Inc. Але темпи цього процесу перебувають під питанням. Компанія Cheniere вже попередила, що нарощування виробництва цього року буде "відносно повільним".

У Росії, яка, як і раніше, є другим за величиною джерелом ЗПГ в Європі, увагу буде зосереджено на тому, чи зможе країна зберегти свій експорт в умовах західних санкцій.

Наразі Азія має достатній запас міцності, щоб поступитися Європі в поставках СПГ. Китайські імпортери СПГ перепродують партії з поставкою до березня і менше закуповують на спотовому ринку, де ціни високі. Індійські імпортери газу звернулися до дешевших альтернатив, а Бангладеш був змушений скоригувати закупівельні тендери після того, як ціни виявилися занадто високими. Єгипет звернувся до газойлю.

Однак полегшення не за горами. Починаючи з 2026 року, відкладені проєкти мають нарешті почати відвантаження палива. До 2030 року почнеться поставка ще 175 мільйонів тонн нового палива, в основному зі США і Катару, що може знизити ціни і повернути покупців у країни, які були витіснені з ринку цього року.

Газ у Європі - останні новини

1 січня Україна припинила прокачувати російський газ, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Однак це не вирішує всі наявні проблеми в цьому питанні.

Оглядач Bloomberg Хав'єр Блас зазначив, що 2025 року ціни на газ влітку в Європі можуть значно підскочити.

При цьому на тлі похолодання в Європі запаси газу вичерпуються швидше, ніж будь-коли за останні сім років.

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