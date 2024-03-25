Існує три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста.

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням у Харкові, який постраждав через масовану ракетну атаку РФ, може покращитися приблизно через тиждень.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами голови "Укренерго", вже перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, полегшать ситуацію у місті.

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"Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", - зазначив Кудрицький.

Він розповів, що в області ситуація краща, оскільки окупанти балістичними засобами намагався знеструмити саме Харків. Попри негаразди, ситуація під контролем і всі незручності тимчасові.

"Ми точно знаємо, що робити. Потрібно розуміти, що відновлення електропостачання в будь-якому регіоні - це питання часу. Десь це можна зробити протягом кількох годин, десь це може бути один - два дні. Десь, як у Харкові, на жаль, потрібно більше часу. Головне, що ситуація під контролем і ці незручності, з якими стикаються наші споживачі внаслідок атак, є у будь-якому разі тимчасовими", - підсумував голова "Укренерго".

Ситуація у Харкові

Як повідомляв УНІАН, 22 березня росіяни масовано обстріляли Харків, що привело до повного блекауту.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що станом на 24 березня близько 60% жителів міста підключені до опалення, а електропостачання відновили для близько 40% споживачів. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян. За його словами, зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

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