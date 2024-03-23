Унаслідок ворожого дронового удару по обласному центру у триповерховій будівлі виникла пожежа.

У Харкові під час повторного ворожого обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зазначається, що опівночі внаслідок ворожого дронового удару по місту сталася пожежа у триповерховій будівлі на площі 150 кв. м. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. "В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС", - повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, наприкінці лютого мер Харкова Ігор Терехов сказав, що є певне хвилювання щодо можливого наступу росіян на обласний центр.

Учора, 22 березня, росіяни масовано атакували Україну ракетами та "Шахедами", внаслідок чого були зафіксовані влучання у кількох містах. Однією з цілей російських атак стала Дніпровська ГЕС.

Вчорашня ракетна атака росіян по Харкову стала найпотужнішою з початку повномасштабної війни. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог скинув на Харків понад 20 ракет, в результаті чого місто було повністю знеструмлене. Внаслідок обстрілу не працює водо- та теплопостачання, зупинився електротранспорт.

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