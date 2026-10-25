У трьох районах Києва зникло світло: що кажуть у ДТЕК

Фахівці вже працюють над цією проблемою.

В Києві через аварію в трьох районах відсутнє електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК.

Повідомляється, що світло зникло в частині Голосіївського, Солом'янського і Шевченківського районів міста Київ.

Водночас у компанії наголосили, що фахівці вже працюють над тим, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло. У компанії також подякували містянам за терпіння та розуміння ситуації.

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Відключення світла: інші важливі новини

Нагадаємо, 24 жовтня в двох районах Києва – Голосіївському та Соломʼянському, вводили екстренні відключення світла. Також повідомлялося про екстренні відключення й в області – у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах.

В "Укренерго" ж раніше повідомляли про те, що в частині регіонів України будуть введені обмеження з енергопостачання. Зокрема в період з 07:00 – 23:59 графіки мають діяти для всіх категорій споживачів. Обмеження вводять обсягом від 1 до 2 черг. У пресслужбі наголошували, що залежно від обстрілів ситуація в енергомережі може змінитися в будь-який момент.

Експерт Юрій Корольчук попереджає, що за настання мінусової температури взимку відключення світла по всій Україні триватимуть щонайменше 12 годин на добу. В гіршому випадку для низки регіонів обмеження енергопостачання доходитимуть до 20 годин на добу.

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