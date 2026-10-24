У двох районах Києва запровадили екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень звичні графіки не діють.

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом’янського районів. Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ: за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Солом’янського районів. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - наголосили у пресслужбі.

Також у ДТЕК повідомили про аварійні відключення у кількох районах Київщини. Так, за командою "Укренерго" екстрені відключення застосовані у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах.

Відео дня

Відключення світла в Україні – останні новини

У суботу, 24 жовтня, у низці регіонів України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення будуть діяти обсягом від однієї до двох черг, що має відповідати тривалості 4-8 годин.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами.

23 жовтня у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Згодом аварійні вимкнення поширилися і на інші регіони – зокрема, Житомирську, Чернігівську та Черкаську області.

За настання мінусової температури взимку відключення світла по всій Україні триватимуть щонайменше 12 годин на добу. В гіршому випадку для низки регіонів обмеження енергопостачання доходитимуть до 20 годин на добу, прогнозує енергетичний експерт Юрій Корольчук.

Вас також можуть зацікавити новини: