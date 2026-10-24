Графіки відключень 25 жовтня: хто буде без світла у неділю

Обсяги відключень складатимуть від 1 до 2 черг, що відповідає тривалості від 4 до 8 годин.

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України знову діятимуть обмеження електропостачання. Для населення застосовуватимуть графіки відключень. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Відео дня

07:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Обмеження запровадили через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак РФ.

Варто враховувати, що через обстріли ситуація в енергосистемі може будь-якої миті змінитися. Тож свіжі графіки краще перевіряти на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Оновлено о 20:07

Графіки відключень на Сумщині

У Сумській області завтра теж житимуть за погодинними графіками. Обсяги відключень визначили за командою НЕК "Укренерго".

Графіки відключень на Полтавщині

На Полтавщині кількість черг без світла змінюватиметься протягом дня. Найдовше енергетики вимикатимуть світло ввечері, коли без електрики залишатимуться одразу дві черги.

з 07:00 до 09:00 – 1 черга

з 09:00 до 16:00 – 1,5 черги

з 16:00 до 21:00 – 2 черги

з 21:00 до 23:59 – 1 черга

Графіки відключень на Черкащині

У Черкаській області погодинні відключення діятимуть з 07:00 до 24:00. Як пояснили в "Черкасиобленерго", обмеження вводять через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак.

Світла не буде у такі години:

1.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

1.2 – 15:00-17:00, 22:00-24:00

2.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

2.2 – 09:00-11:00, 17:00-19:00

3.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

3.2 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00

5.1 – 09:00-11:00, 16:00-17:00, 22:00-24:00

5.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

Графіки відключень на Харківщині

На Харківщині погодинні графіки запроваджують за вказівкою НЕК "Укренерго" також через складну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів.

В енергокомпанії зазначили, що вказаний час орієнтовний, адже враховує ще й перемикання.

1.1 – 14:30-18:00

1.2 – 14:30-18:00

2.1 – 14:30-18:00

2.2 – 16:00-18:00

3.1 – 07:00-11:00, 18:00-21:00

3.2 – 07:00-09:00, 18:00-21:00

4.1 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

5.1 – 11:00-14:30

5.2 – світло не вимикатимуть

6.1 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

6.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

Ситуація в енергетиці – головне

Нагадаємо, 24 жовтня зранку частина Голосіївського та Солом'янського районів Києва залишилася без світла через екстрені відключення, які ДТЕК запровадив за командою "Укренерго". Аналогічні знеструмлення зачепили і Київщину, зокрема Білоцерківський, Бучанський, Обухівський та Фастівський райони.

Аналітики Foreign Affairs попереджають, що найбільша загроза взимку полягає в серії ударів поспіль по одному місту. У такому разі резерви можуть закінчитися швидше, ніж ремонтники встигнуть повернути тепло в оселі, а в морози це загрожує розривами труб. Тривожним сигналом, стануть локальні знеструмлення, які не припиняються і навіть посилюються попри ремонти.

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