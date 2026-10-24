Графіки відключень 25 жовтня: хто буде без світла у неділю

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України знову діятимуть обмеження електропостачання. Для населення застосовуватимуть графіки відключень. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Відео дня

07:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Обмеження запровадили через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак РФ.

Варто враховувати, що через обстріли ситуація в енергосистемі може будь-якої миті змінитися. Тож свіжі графіки краще перевіряти на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Оновлено о 20:07

Графіки відключень на Сумщині

У Сумській області завтра теж житимуть за погодинними графіками. Обсяги відключень визначили за командою НЕК "Укренерго".

Графіки відключень 25 жовтня: хто буде без світла у неділю

Графіки відключень на Полтавщині

На Полтавщині кількість черг без світла змінюватиметься протягом дня. Найдовше енергетики вимикатимуть світло ввечері, коли без електрики залишатимуться одразу дві черги.

  • з 07:00 до 09:00 – 1 черга
  • з 09:00 до 16:00 – 1,5 черги
  • з 16:00 до 21:00 – 2 черги
  • з 21:00 до 23:59 – 1 черга

Графіки відключень на Черкащині

У Черкаській області погодинні відключення діятимуть з 07:00 до 24:00. Як пояснили в "Черкасиобленерго", обмеження вводять через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак.

Світла не буде у такі години:

1.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

1.2 – 15:00-17:00, 22:00-24:00

2.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

2.2 – 09:00-11:00, 17:00-19:00

3.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

3.2 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00

5.1 – 09:00-11:00, 16:00-17:00, 22:00-24:00

5.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

Графіки відключень на Харківщині

На Харківщині погодинні графіки запроваджують за вказівкою НЕК "Укренерго" також через складну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів.

В енергокомпанії зазначили, що вказаний час орієнтовний, адже враховує ще й перемикання. 

1.1 – 14:30-18:00

1.2 – 14:30-18:00

2.1 – 14:30-18:00

2.2 – 16:00-18:00

3.1 – 07:00-11:00, 18:00-21:00

3.2 – 07:00-09:00, 18:00-21:00

4.1 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

5.1 – 11:00-14:30

5.2 – світло не вимикатимуть

6.1 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

6.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

Ситуація в енергетиці – головне

Нагадаємо, 24 жовтня зранку частина Голосіївського та Солом'янського районів Києва залишилася без світла через екстрені відключення, які ДТЕК запровадив за командою "Укренерго". Аналогічні знеструмлення зачепили і Київщину, зокрема Білоцерківський, Бучанський, Обухівський та Фастівський райони.

Аналітики Foreign Affairs попереджають, що найбільша загроза взимку полягає в серії ударів поспіль по одному місту. У такому разі резерви можуть закінчитися швидше, ніж ремонтники встигнуть повернути тепло в оселі, а в морози це загрожує розривами труб. Тривожним сигналом, стануть локальні знеструмлення, які не припиняються і навіть посилюються попри ремонти. 

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