Міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер вважає, що прогрес, досягнутий у відмові від російського газу недостатній з точки зору швидкості.

На тлі триваючого російського вторгнення в Україну, Міністерство енергетики Австрії закликає вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу.

Таку заяву зробила міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер, зазначивши при цьому, що прогрес, досягнутий у відмові від російського газу, хоча і є, але недостатній з точки зору швидкості, повідомляє Euractiv.

"Йдеться про те, щоб зробити останній крок", – сказала вона, зазначивши, що Австрія готова до майбутньої зими, оскільки її газосховища будуть заповнені на 80%. Міністр підкреслила, що вже зареєстровано для закупівлі через європейську платформу більше 10% річного обсягу поставок.

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У той же час колишній голова E-Control Вальтер Больц застеріг Австрію від самозаспокоєння і заявив, що раптове припинення поставок може швидко призвести до дефіциту і зростання цін. "Ми не маємо дозволити собі заколисування", – сказав він.

Федерація австрійської промисловості також закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

Одним з ключових питань є запобігання потенційному дефіциту, який може виникнути в результаті закінчення терміну дії контракту на транзит газу між Україною та Росією до кінця 2024 року.

Відмова від російського газу

У травні Європейський Союз оголосив, що зміг подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу.

При цьому Європейська комісія зазначила, що Австрія не має чітко визначеного короткострокового плану скорочення імпорту російського газу, зробивши висновок, що "потенціал виробництва і транспортування відновлюваних газів ще недостатньо використаний".

5 червня 2023 року стало відомо про те, що Росія скоротить поставки газу в Європу до рекордного мінімуму.

12 червня 2023 року повідомлялося про те, що у зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні наступної зими.

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