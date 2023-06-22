Якщо поставки через Україну припиняться, у росіян залишиться тільки обмежений маршрут через Туреччину.

Україна, найімовірніше, не буде продовжувати дію контракту на прокачування російського газу в Європу. 5-річний строк закінчується в наступному році, повідомив в інтерв'ю Financial Times Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що українська газотранспортна система – одна з останніх артерій, якими російський газ надходить до Європи. І шанси Києва і Москви домовитися про продовження п'ятирічного транзитного контракту, підписаного в 2019 році, невеликі.

"Я дійсно не можу уявити, як це може бути на двосторонній основі. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок", — сказав Галущенко.

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В даний час найбільш залежними від російського газу країнами є Словаччина (95%) і Австрія (близько 50%).

Галущенко зазначив, що Європа зможе підготуватися до скорочення поставок через Україну, оскільки раніше вона вже змогла пристосуватися до аналогічних скорочень поставок за іншими маршрутами.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який і далі доставлятиме газ в Європу, стане "Турецький потік". Ним російський газ надходить в південно-східні країни континенту - сукупно близько 3% загального газового імпорту в Європі.

Галущенко допускає, що Європа може спробувати виступити в ролі посередника в переговорах, як це вже було в 2019 році. Однак аналітики вважають цей варіант малоймовірним, враховуючи складність переговорів з Москвою сьогодні.

"Втрата навіть невеликого відсотка поставок може призвести до зростання цін на всьому континенті, враховуючи обмеженість світових газових ринків, хоча очікується, що поставки СПГ будуть швидко рости з 2025 року з запуском великих проектів в Катарі і США", – пише Financial Times.

Поки ж чинний контракт передбачає, що "Газпром" повинен прокачувати через Україну 40 млрд кубометрів газу на рік, виплачуючи за це по 7 млрд доларів. Але фактично Росія прокачує тільки 12 мільярдів кубометрів на рік. Причому, як стверджує Київ, Росія не доплачує за користування трубою, хоча контракт передбачає повну оплату транзитних послуг незалежно від фактичних обсягів прокачування.

Якщо ж контракт не буде продовжений, "Газпром" все одно зможе користуватися українською ГТС, бронюючи потужності прокачування на аукціоні за загальноєвропейськими правилами.

Ситуація з поставками газу в Європу - останні новини

Європа швидко заповнює свої газосховища і може орендувати українські сховища, щоб помістити в них додаткові обсяги газу. Це дозволить уникнути різкого стрибка цін, якщо зима виявиться холодною і попит на газ зросте.

Тим часом на початку червня Росія вирішила скоротити поставки газу в Європу до історичного мінімуму. "Газпром" повідомив про призупинку газопроводу "Турецький потік" на техобслуговування в період з 5 по 12 червня. В цей час єдиним маршрутом доставки російського газу в ЄС був транзит через Україну.

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